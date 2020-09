Aalborg-træner roser debutanter efter CL-sejr i Slovenien

HÅNDBOLD:Missionen blev fuldført, da Aalborg Håndbold onsdag aften var på sæsonens første udenlandske togt.

De danske mestre tog således to point med hjem fra Champions League-premieren på udebane mod slovenske Celje, der blev slået 29-31.

- Jeg er rigtig glad og tilfreds. Jeg er med på, at det i spillet ikke var alt, der sad i skabet, men det er stærkt at tage ud at vinde på udebane i Champions League under de ubekendte faktorer, der hersker i øjeblikket, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Han henviser til corona-pandemien, der blandt meget andet betød, at onsdagens kamp blev afviklet uden tilskuere.

- Det er afgørende at få afviklet de her Champions League-kampe, så vi må tage med, at omstændighederne er specielle. Jeg synes, at vi håndterede det okay, for i momenter formåede vi at få skabt den intensitet, der skulle til, men vi er også med på, at vi ikke blev udsat for det pres, vi normalt ville blive hernede, siger Stefan Madsen.

Celje - Aalborg Håndbold 29-31 (17-16) Stillinger undervejs: 2-5, 6-9, 10-10, 14-12, 16-15 (pausestilling), 19-19, 22-24, 24-24, 25-28, 26-30 Topscorer, Celje: Tadej Kljun 6 Mål, Aalborg Håndbold: Magnus Saugstrup 7, Jonas Samuelsson 5, Mads Christiansen 3, Henrik Møllgaard 3, Felix Claar 2, Mark Strandgaard 2, Benjamin Jakobsen 2, René Antonsen 2, Buster Juul 2, Lukas Sandell 1, Andreas Holst 1, Sebastian Barthold 1 Udvisninger: Celje 1, Aalborg Håndbold 1 Dommere: Renars Licis og Zigmars Sondors (Letland) VIS MERE

I den uinspirerende kulisse så Aalborg Håndbold ud til at sætte sig på opgøret fra start. Gæsterne kom hurtigt foran med tre mål, men som første halvleg skred frem, faldt niveauet, og Celje kunne gå til pause foran med et mål.

- Vi kom fint fra start, fordi vi fik skabt det tempo i kampen, vi gerne ville, og vi stod også fornuftigt defensivt. Så skete der det, at vores forsvar blev spredt for meget, og det gav dem for gode betingelser med deres afslutninger, mens vores eget angreb gik i stå, da de gik over i en 5:1-formation i deres forsvar, siger Stefan Madsen.

I anden halvleg overtog Aalborg Håndbold dog hurtigt styringen igen, og i slutfasen havde de danske mestre kampen så meget under kontrol, at det ikke blev rigtigt spændende.

Simon Gade trådte i karakter i målet, mens Jonas Samuelsson var skarp på højre fløj.

- Det var Simons Champions League-debut og Jonas’ europæiske debut, og det slap de helt sikkert godt fra. Rundt omkring på banen var der generelt fine præstationer, men skal vi være med i det selskab, vi gerne vil, er der også ting, vi skal have kigget på, siger Stefan Madsen.

For Aalborg Håndbolds europæiske ambitioner rækker til meget mere end bare en sejr over Celje.

- Vi kommer ikke til at ændre vores udgangspunkt. Vi har ambitioner om at spille med i subtoppen af europæisk håndbold, så nu venter der tre kampe, hvor vi møder hold, som vi skal kunne matche, hvis vi skal opnå det, vi drømmer om, siger Stefan Madsen.

Han henviser til kampene mod ukrainske HC Motor, kroatiske Zagreb og franske Nantes, der er Aalborg Håndbolds tre næste opgaver i en Champions League-pulje, der også tæller storholdene Barcelona, Veszprem og Kiel. De seks bedste går videre til knockout-fasen.