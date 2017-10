Aalborg-træner tilfreds med kollektiv

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold hentede onsdag aften den tredje sejr på stribe i 888 Ligaen, da HC Midtjylland blev slået 28-26, og det skyldtes ikke mindst holdets kollektiv.

Efter en lidt svær sæsonstart er flere spillere således begyndt at byde sig til.

- Den sidste måneds tid har vi spillet rigtig godt angrebsspil. Kollektivet har været stærkt, for hvis der er en, der har en offday, er der en anden, der byder ind, og det er rigtig vigtigt for os, siger Aalborg Håndbold-træner Aron Kristjansson.

Tobias Ellebæk var en af de spillere, der bød sig til onsdag aften, hvor venstrebacken leverede mål på afgørende tidspunkter.

- Han fik en lidt sløj start, men kom så efter det. Som opgøret skred frem, spillede han en fremragende angrebskamp, siger Aron Kristjansson.

De forsvarende mestre mangler dog fortsat at få gang i Lovro Jotic.

Den kroatiske nyerhvervelse fik chancen i første halvleg, men flere mislykkede aktioner betød, at Jotic hurtigt blev sendt på bænken igen.

- Han var måske lidt for ivrig og afsluttede for simpelt og for hurtigt. Han skal lige vænne sig til tingene her, og så får han nok chancen igen, siger Aron Kristjansson.