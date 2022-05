Aalborg-træner tror på vildt CL-comeback: - Vi kan lynhurtigt finde de mål, der skal til

HÅNDBOLD:Oddsene er imod Aalborg Håndbold, når de danske mestre og pokalvindere onsdag aften skal forsøge at spille sig videre til Final4 i Champions League for andet år i træk.

For en lille uge siden tabte nordjyderne den første kvartfinale mod ungarske Veszprém med 29-36, så onsdagens returkamp skal vindes med minimum syv mål for at sikre avancementet.

Aalborg-træner Stefan Madsen og hans hold lagde sidste hånd på den plan, der skal føre til et meget overraskende comeback, da holdet trænede for sidste gang tirsdag formiddag.

Se billeder fra tirsdagens træning nederst i artiklen.

- Vi har gjort alt, hvad vi kan for at give os selv muligheden for at jagte de mål, vi er bagud med. Vi tror på det og går benhårdt efter det, vi jo nok må betegne som et stort comeback, siger Stefan Madsen.

Selv om Aalborg Håndbold tabte klart i Ungarn i torsdags, er der noget at have optimismen i, mener Aalborg-træneren.

- Når jeg har set kampen igen, har jeg set, at der faktisk var mange ting, vi gjorde godt. Der var nogle situationer, hvor vi var overmatchede og ikke fik afviklet tingene som håbet, men vi kan lynhurtigt finde de mål der skal til. Vi er dog godt klar over, at vi ikke får ret mange chancer for det, så vi skal udnytte muligheden, når den kommer, siger Stefan Madsen.

Veszpréms største nederlag i denne Champions League-sæson var på 30-35 til Barcelona i februar, og det skal Aalborg Håndbold altså overgå, hvis billetten til Final4 i Køln skal i hus.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver et andet Veszprém-hold, der møder op i Sparekassen Danmark Arena sammenlignet med det hold, vi mødte dernede. I løbet af sæsonen har vi set nogle Champions League-kampe, hvor de enkeltvis er begyndt at spille lidt for sig selv, og det er et af de mentale parametre, vi skal forsøge at ryste dem på

- De sidste par måneder synes jeg, at de har fået sat deres individualister ind i en god struktur, men som sagt er det to forskellige størrelser på hjemme- og udebane, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold melder udsolgt til kampen, så det bliver med 5000 tilskuere på lægterne i Sparekassen Danmark Arena.

- Vi får brug for alle kræfter både på og uden for banen, lyder Stefan Madsens appel til publikum.

Aalborg Håndbold før Veszprém