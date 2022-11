Aalborg-træner var dybt skuffet efter nedtur: - Vi manglede respekt for opgaven

KOLDING:Selv om Aalborg Håndbold gik ind til lørdagens udekamp mod KIF Kolding med otte ligasejre i træk, har advarselslamperne blinket i de seneste uger.

I flere kampe har Aalborg Håndbold været på hælene for så til sidst at redde sejrene hjem, men i Kolding gik det galt. Sydjyderne vandt 27-25 og blev det første danske hold i denne sæson til at besejre Aalborg Håndbolds stjerneparade.

- Det er selvfølgelig en fæl skuffelse. Vi har leget med ilden i de seneste kampe, og i dag kunne vi så ikke hente det. Vi bragte os selv i en rigtig dårlig situation ved at blive overmatchet på alle parametre i kampens indledning og lynhurtigt komme bagud 1-6.

- Vi havde flere muligheder for at komme tilbage, men generelt manglede vi det flow og den energi, der skulle til, og det er selvfølgelig rigtig skuffende, konstaterer Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen, der måtte bruge sin første timeout allerede efter fem et halvt minut, da hans hold var bagud 1-6.

- Jeg brugte den egentlig bare til at minde om, hvad vi havde gang i. Det handlede meget om, at vi manglede den energi og glød, der skal til. Vi kommer rundt i fyldte arenaer kamp efter kamp, og vi skal selvfølgelig stille krav til hinanden om, at det er på plads.

- Jeg er ekstremt skuffet over, at det er de parametre, vi fejler på. Alle kan brænde et skud eller have en skidt dag, men vi må ikke blive overmatchet på lyst og intensitet.

- Det er jo et udtryk for manglende respekt for opgaven, men som jeg sagde i omklædningsrummet efter kampen, er der ikke nogen her, der peger fingre. Det er os alle sammen, der ikke lykkedes med at finde det rette spændningsniveau, så vi må hjem og granske, hvad vi kan gøre anderledes, siger Stefan Madsen.

Mikkel Hansen og holdkammeraterne måtte forlade Kolding med en stor skuffelse, mens hjemmeholdet omvendt kunne juble over en overraskende sejr. Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix

Nederlaget til Kolding betyder, at Aalborg Håndbold søndag kan blive skubbet væk fra HTH Herreligaens førsteplads, når forfølgerne fra GOG møder Skjern Håndbold.

- Det her skal være et wakeupcall for os. Det er en påmindelse om det, jeg har sagt så mange gange. Der er ingen nemme kampe i den her liga, og selv om jeg godt ved, at der ikke var nogen, der i formiddags tog hjemmefra for ikke at give alt, var det, vi kom med som gruppe, ikke godt nok, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbolds næste opgave er på onsdag, hvor Champions League genoptages med en hjemmekamp mod franske Nantes. Næste kamp i HTH Herreligaen er på lørdag ligeledes på hjemmebane mod Skanderborg-Aarhus.