Aalborg-træner var utilfreds efter sejr: - Det var under al kritik

HOLSTEBRO:Aalborg Håndbold gjorde det unødigt svært for sig selv, da nordjyderne tirsdag aften hentede den 10. sejr i sæsonens første 11 kampe i HTH Herreligaen.

I sidste ende blev det til en forholdsvis sikker sejr på 26-23 ude over TTH Holstebro, men efterfølgende var det alligevel indtrykket af en dårlig første halvleg, der fyldte mest hos Aalborg-træner Stefan Madsen. Midtvejs i kampen havde Aalborg Håndbold blot scoret ni gange og var bagud med tre mål.

- Første halvleg var under al kritik, og det fik vi også klart og bestemt talt om i pausen. TTH havde smart nok kun det formål at trække al fart ud af kampen, og det fik de lov til. Desværre betød det også, at vi faldt i tempo, og det må ikke ske. Vi skal være dygtige nok til at styre tempoet i kampen, men det var var vi ikke. Vi spillede for langsomt og uden snert og tryk, konstaterer Stefan Madsen.

TTH Holstebro - Aalborg Håndbold 23-26 (12-9) Stillinger undervejs: 3-2, 5-4, 7-6, 10-8, 12-9 (pausestilling), 15-13, 17-16, 18-19, 20-23, 22-25

Topscorer, TTH Holstebro: Jonas Porup 6

Mål, Aalborg Håndbold: Felix Claar 5, Sebastian Barthold 5, Aron Pálmarsson 4, Mads Hoxer 3, Lukas Sandell 3, Mikkel Hansen 2, René Antonsen 2, Benjamin Jacobsen 1. Kristian Bjørnsen 1

Udvisninger: TTH 3, Aalborg 2

Tilskuere: 3111 VIS MERE

Anden halvleg var dog en noget anden historie. TTH's pauseføring på tre mål blev udlignet, og i slutfasen blev det en afgørende faktor, at Aalborg Håndbold gik frem i et 5-1-forsvar med Felix Claar som den fremskudte spiller.

- Jeg er meget tilfreds med vores anden halvleg og med vores evne til at omstille vores defensiv. 5-1-forsvaret betyder, at vi skal bevæge os noget mere, og det tog vi heldigvis med op i den anden ende, hvor vi fik spillet med mere fart. Det var jo ikke, fordi vi havde voldsomt store problemer med at komme til chancer, når vi spillede i det tempo, vi ville, siger Stefan Madsen.

Simon Gade stod en stærk anden halvleg i Holstebro og var med til at vinde kampen mod sin tidligere klub. Foto: Henrik Bo

Han var dog alt andet end tilfreds med, at hans hold skulle bruge så mange kræfter på at slå et TTH-hold, der stillede op i en særdeles decimeret udgave uden blandt andre en syg Nikolaj Markussen og skadede Frederik Tilsted, der ellers lige er blevet kåret til HTH Herreligaens bedste spiller i oktober.

- Jeg er ærgerlig og irriteret over, at vi bragte os i en situation, hvor vi skule ud at jagte, som vi skulle i dag. Som jeg har sagt flere gange, handler det om at få kontrol over kampene, så vi også kan skifte ud i et flow. I dag blev det i stedet en jagt på en konstellation, der virkede, og derfor fik vi ikke fordelt ressourcerne, som vi havde håbet.

- Vi blev nødt til at bruge mere energi end nødvendigt, fordi vi sparede så meget på det i første halvleg. Nu skal vi selvfølgelig også spise brød til og glæde os over, at vi trods alt fik redet stormen af, men vi må også godt stille nogle krav til os selv, siger Stefan Madsen.

Mikkel Hansen brændte to straffekast mod TTH, men efter kampen var han mest frustreret over en noget tvivlsom dommerpræstation. Foto: Henrik Bo

Foruden skadede Buster Juul og Martin Larsen var Aalborg Håndbold tirsdag uden stregspilleren Jesper Nielsen, der var syg.

Næste opgave for Aalborg Håndbold er på lørdag på hjemmebane mod Ribe-Esbjerg.

