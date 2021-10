Aalborg-træner: - Vi bliver farlige, når vi rammer topniveau

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold havde en gylden mulighed for at øge forspringet i tabellen til en af de største konkurrenter i Champions League-gruppen, da nordjyderne onsdag aften besøgte det ungarske mesterhold Pick Szeged.

Den mulighed blev forspildt, da skarpheden var størst hos ungarerne, som vandt med 31-28.

Det var da også Pick Szeged, som kom bedst fra start og førte store dele af opgøret med en håndfuld mål.

- I første halvleg fandt vi aldrig højden i forsvaret. Vi var for uskarpe i offensiven, og Gade havde det svært i målet. Det betød, at de slog et stort hul, siger cheftræner Stefan Madsen.

Som Stefan Madsen forklarede, manglede Aalborg den sidste kynisme i offensiven, mens Simon Gade havde det vanskeligt i målet. Målvogteren havde kun én redning på 22 minutter i første halvleg.

- Nichlas Ludvigsen kom ind og gjorde det fint, men det er klart, at vi savnede lidt af den erfaring som Mikael Aggefors besidder.

- Når det er sagt, så kom ungarerne også for tæt på vores mål, og det gjorde arbejdsbetingelserne svære for Simon. Så det er vigtigt at understrege, at vi står og falder som et hold, lyder det fra Stefan Madsen.

Mod slutningen fik Aalborg dog bedre fat på kampen, hvor også Simon Gade havde fundet sit topniveau. Nordjyderne havde ad to omgange chancen for at komme på omgangshøjde. Fejl kostede dog aalborgenserne dyrt.

- Jeg satsede ved at gå over i syv mod seks, men i den periode lavede vi to tekniske fejl, som endnu engang gjorde, at Pick Szeged lavede et hul, som vi ikke havde mulighed for at hente, siger cheftræneren.

Efter onsdagens resultat har Aalborg Håndbold efter seks runder otte point i Champions League-gruppen. Det er Stefan Madsen alt i alt tilfreds med.

- Vi skal huske på, at vi spiller i den største turnering overhovedet. Seks point er bestemt godkendt, men jeg vil da meget gerne indrømme, at to point mere havde lunet gevaldigt.

Cheftræneren lægger ikke skjul på, at Aalborg går efter en af de to øverste pladser i puljen, som giver direkte adgang til kvartfinalerne, men samtidig pointerer han, at det først og fremmest handler om at skrabe nok point sammen til at komme videre fra puljen.

- Vi skal koncentrere os benhårdt om at gå videre. Men det vil være dumt ikke at forsøge at blive nummer et eller to, selvom det er rasende svært i det her selskab.

- Jeg ærgrer mig over, at vi både mod Pick Szeged og Vardar havde muligheden for at få point til slut. Det kan i sidste ende være det, som afgør tingene. Jeg er dog fortrøstningsfuld og særligt med henblik på, at vi ikke har fundet vores topniveau endnu. Når først vi har fundet det, bliver vi farlige.