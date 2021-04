Aalborg-træner: Vi bør vinde seks mod seks

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold står med en gylden mulighed for at sikre sig adgang til EHF Champions Leagues kvartfinaler. Det mener cheftræner Stefan Madsen, der ser spændende perspektiver i de to kampe, der venter mod det portugisiske storhold Porto.

- Hvis vi kunne spille kampene seks mod seks, så er jeg ikke i tvivl om, at vi ville vinde sammenlagt. Nu er det bare sådan, at Porto gerne vil spille meget syv mod seks, og det er først og fremmest den udfordring, vi skal løse, siger Stefan Madsen.

Når Aalborg Håndbolds spillertrup og lederstab torsdag morgen sætter sig ombord på et fly, der skal fragte dem til den første af to 1/8-finaler i EHF Champions League mod Porto, er det med fuld besætning i spillertruppen.

- Vi står markant bedre, når vi har fået vished for, at vi kan have alle mand med. Det var mest af alt de såkaldte CT-værdier hos de spillere, der har været ramt af corona, som vi var usikre på. De kunne jo vise sig at stoppe dem i at komme med til Porto. De pågældende spillere er også blevet lunge og hjertetestet, og det ser ud til, at de er sluppet billigt, siger Stefan Madsen.

Oplevelserne fra den seneste udebanetur i Champions League, der gik til Hviderusland, har fået Aalborg til at flyve ud og hjem på kampdagen for at undgå en tur på hotel. Det danske mesterhold fik nemlig smittet fire spillere, da man senest var udenfor landets grænser.

- Jeg har det fint med, at vi har valgt at gribe det an på den her måde, og ja man kan godt sige, at det minder lidt om en bustur til Ringsted. Forskellen er bare, at det er en lidt anden type modstander, vi skal møde her. Vi skal nok være fremme i hallen i god tid. Det er en ny måde at gøre tingene på, men vi skal nok få det løst godt, siger Stefan Madsen, der har studeret torsdagens modstander indgående.

- Vi skal op mod et hold, der har nogle markante individualister. André Gomes er en fantastisk atletisk back. Rui Silva er en dygtig playmaker, og deres stregspiller Victor Iturriza betyder meget for deres syv mod seks-spil, så ham vil vi helt sikkert have stor opmærksomhed på. Det betyder også, vi kommer til at afgive rum andre steder, men det håber vi på at kunne diktere, siger Stefan Madsen.

Aalborg-træneren er meget bevidst om, at torsdagens kamp i Porto er første akt af to. Det betyder, at hovedet ikke ubetinget kan parkeres i handskerummet.

- Vi skal holde os for øje, at vi også har en returkamp, der skal med i ligningen. Det betyder, at vi godt kan leve med et smalt nederlag, men jeg vil dog sige, at et godt resultat for os i Porto vil være en sejr. Om ikke andet tror jeg på, at det bliver en kamp med mange mål, og det er vigtigt i forhold til udebanemål, der også kan komme i spil, siger Stefan Madsen.

Der er kampstart i Porto klokken 20.45. Kampen kan følges på TV3 Sport.