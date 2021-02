Aalborg-træner: - Vi var meget langt fra internationalt niveau

HÅNDBOLD:Cheftræner Stefan Madsen lægger ikke fingre imellem i sin kritik af Aalborg Håndbolds indsats onsdag aften i Champions League, hvor de danske mestre blev slået 39-28 ude mod Nantes.

- Vi var alt, alt for bløde i vores tilgang til kampen og lignede desværre ikke nogen, der havde lyst til at gå gennem ild og vand for at vinde. Det gjorde Nantes, og derfor vandt de fortjent.

- Vi lavede også alt for mange tekniske fejl undervejs, og vores niveau var bare langt fra det, der kræves på den internationale scene, fastslår Aalborg-træneren.

Det hjalp heller ikke de danske mestre, at de måtte stille op uden playmakeren Felix Claar. Den svenske VM-spiller var ellers med i flyet til Frankrig.

- Men han blev syg før kampen, så vi måtte efterlade ham hjemme på hotellet. Vi savnede ham selvfølgelig, men det er slet ikke være nogen undskyldning for nederlaget, at han ikke var med, mener Stefan Madsen.

Usikkerhed om Kiel-kamp

Aalborg Håndbold kan nu se frem til en vanvittig næste uge, hvor der venter Champions League-kampe tirsdag i Kiel og torsdag hjemme mod Zagreb, inden det lørdag gælder topopgøret i Håndboldligaen ude mod GOG.

- Vi får i hvert fald mulighed for at rejse os hurtigt, siger Aalborg-træneren.

Den første kamp i tretrinsraketten - tirsdagens kamp i Tyskland - er dog behæftet med en del usikkerhed. THW Kiels spillere er lige nu i karantæne efter et tilfælde af corona i truppen, og holdets ligakamp på søndag er aflyst.

- Vi har intet hørt, så indtil videre går vi da ud fra, at vi skal dermed på tirsdag, siger Stefan Madsen.