Aalborg trak en kanin op af hatten i vital finalesejr

ODENSE:Efter onsdagens sejr i Aalborg havde GOG søndag aften inviteret til guldfest i Odense, men med en 34-29-sejr spolerede Aalborg Håndbold festen.

Nu venter i stedet en tredje og afgørende finale i Aalborg.

- Den her præstation fortæller først og fremmest, at vi har en fantastisk gruppe, der på en eller anden måde finder noget ekstraordinært frem, når det er allervigtigst. Vi blev lidt rystet af, at Mølle (Henrik Møllgaard, red.) fik to hurtige udvisninger, og at Jesper Nielsen og René Antonsen også kortvarigt måtte udgå.

- Det gav os en lidt alternativ midtzone, men kendetegnene for os var, at vi formåede at holde os til de ting, vi gerne ville, og at vi formåede at udfordre GOG med de ting, vi havde planlagt, konstaterer cheftræner Stefan Madsen.

Og så var det bestemt heller ikke uden betydning, at han søndag havde fået et ekstra våben til sin bagkæde. Mads Hoxer var egentlig meldt færdig for sæsonen på grund af en knæskade, men den unge højre back fik et fremragende comeback med tre scoringer på fire forsøg.

- Jeg er helt vildt glad for, at jeg får lov at være med i de her kampe. Jeg har knoklet lidt ekstra i styrketræningslokalet for at nå at få de her kampe med, og det er heldigvis gået rigtig godt med knæet, siger Mads Hoxer.

Der var jubel over at Aalborg Håndbold sikrede sig en tredje DM finale

For et Aalborg-hold, der stadig må se bort fra Aron Pálmarsson og Mikkel Hansen var det tæt på altafgørende at få styrket bagkæden i jagten på guldet.

- At vi har Hoxer tilbage, gør jo, at vi kan spille på en lidt anden måde. Jeg er også rigtig glad for de minutter, der igen i dag var i Martin Larsen. Det gør, at vi kan give Lukas Sandell lidt ro, men at Hoxer vendte tilbage på den her måde, havde jeg ikke drømt om.

- Det er bare en god gedigen vestjyde, der gør, hvad han skal, og så er hans krop heldigvis lavet på en måde, så han restituerer hurtigere end forventet, siger Stefan Madsen.

Med søndagens sejr i Odense skal DM-guldet nu fordeles på næste lørdag i Aalborg.

- Vi glæder os helt vildt. Det bliver sikkert igen marginalerne, der afgør det, men det fort, vi har fået opbygget på hjemmebane, skal gerne komme os til gode, siger Stefan Madsen

I sidste sæson kunne GOG fejre et dansk mesterskab i Aalborg, og det skulle helst ikke blive gentaget.

- Jeg ved godt, at begge hold har vundet på udebane i de to første kampe, men forhåbentlig kan hjemmebanen give os det sidste i den afgørende kamp. Det kunne være fantastisk at vinde guld på hjemmebane, siger Mads Hoxer.

Se flere billeder fra kampen mellem GOG og Aalborg Håndbold