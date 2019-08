Aalborg-triumf i travderby

HESTESPORT: Aalborg-hesten Dumbo triumferede i årets helt store travsportløb, Dansk Trav Derby, der blev afviklet søndag i Charlottenlund. På målfoto slog hesten med Gordon Dahl lige akkurat Donatello Garbo på andenpladsen og Dortmund på tredjepladsen. Førstepræmien er på 605.000 kroner.

Dumbo var en af de mindre betroede, men fik et godt løb i inderbanen og fangede akkurat Rene Kjær-kørte Donatello Garbo på stregen. Først efter granskning af målfilmen kunne Dumbo udråbes som vinder.

- Puha, det var helt fantastisk. Det var en helt utrolig opløbskamp. Jeg var egentlig stået af hesten og på vej op mod stalden, da jeg var sikker på, at Donatello Garbo havde vundet. Han var lige ved at tabe travet op mod mål, og så tænkte jeg: "nu kører du efter at blive nummer to", men den lille kriger stak næsen forbi. Han er ikke ret stor, men han gør altid alt, hvad han kan og går til stregen hver eneste gang, sagde en meget rørt Gordon Dahl og fortsatte:

- Det betyder alt at vinde derbyet. Det er løbet alle vil vinde, og det vi arbejder hen imod hvert eneste år.

Dumbo fik 605.000 kroner for sejren og har nu indtjent 1.168.070 i karrieren. Det var Gordon Dahls anden derbysejr som træner, men første gang han vandt løbet som både træner og kusk.