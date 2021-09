Aalborg tromlede hen over både Aarhus og Skanderborg

HÅNDBOLD:Den omrejsende Aalborg Håndbold-karavane var kørt en tur til Aarhus for at møde det østjyske svar på et fornuftsægteskab, der udgøres af Skanderborg og Aarhus, der inden denne sæson fusionerede i det, som nogle mener mest af alt er et tvangsægteskab og ikke udelukkende drevet af fornuft.

Det er åbenbart lige meget, om det er danske eller internationale modstandere, som Aalborg møder lige for tiden. Stefan Madsens velsmurte håndbolddamptromle masser al modstand. Og det endda stadig uden et par markante profiler i Mikael Aggefors og Aron Palmarsson.

Det var første gang, at fusionsklubben tørnede ud på halgulvet i Ceres Arena. De forrige hjemmekampe er blevet afviklet i Skanderborg. Derfor var der lagt op til en festlig ramme i "hjemmebanedebuten".

Aalborg Håndbold skal vænne sig til, at stort set alle udekampe i ligaen er lig med sæsonens kamp for modstanderen. Derfor er der også et naturligt tryk mod det forsvarende mesterhold i samtlige indledninger, men klasse fornægter sig ikke. Heller ikke denne lørdag i den jyske hovedstad.

Aalborg Håndbold tog straks teten på måltavlen, og her forblev man. Der var aldrig de helt store problemer med at score mål, og manglede man en løsning kastede man bolden hen til Felix Claar, der med største selvfølgelighed fandt en løsning, der kastede mål af sig.

Defensivt var der lidt større udfordringer i kampens indledning. Derfor skulle Simon Gade have en puster, hvilket unge Nichlas Ludvigsen udnyttede til at levere en stor redning på en fri fløjafslutning. Det gav lige netop det momentum, som Simon Gade kunne bruge til at arbejde videre med, da han kort efter kom tilbage i målet. Herfra så hverken han eller Aalborg sig tilbage.

Ved pausen var føringen på seks mål, og afstanden mellem de to hold steg i takt med minuttallet.

Skanderborg Aarhus - Aalborg Håndbold 24-33 (13-19) Topscorere for Skanderborg Aarhus: Mathias Bitsch 5, Morten Jensen 4 mål. Målscorere for Aalborg Håndbold: Sebastian Barthold 9, Felix Claar 6, Lukas Sandell 4, Jonas Samuelsson 3, Nikolaj Læsø 2, René Antonsen 2, Andreas Holst 2 Buster Juul 1, Jesper Nielsen 1, Valdemar Hermansen 1, Martin Larsen 1, Henrik Møllgaard 1 mål. Udvisninger: Skanderborg Aarhus 4, Aalborg 6 Stillinger undervejs: 3-4, 4-7, 9-11, 10-14, 12-17, 16-24, 17-27, 20-29, 31-23, Tilskuere: 1.873

I anden halvleg stod det hurtigt klart, at Aalborg Håndbold via en imponerende koncentrationsevne og storspil fra Simon Gade nu var på vej mod en sejr i ren opvisningsstil. Selvom der i momenter blev lavet Aalborg-fejl, så var ihærdigheden i hver enkelt aktion fortsat stor.

Ordet klasseforskel var for så vidt ikke dækkende længere, for det var en magtdemonstration fra Aalborg. Der blev oven i købet spilletid til unge Valdemar Hermansen på stregen. Det betød, at behovet for at bringe Jesper Nielsen i spil var minimalt, så hans ankel, som han vrikkede rundt på mod Montpellier, led ingen overlast.

Der var også noget, der mindede om en fridag til Kristian Bjørnsen og Buster Juul. I stedet var det Sebastian Barthold, der storspillede på venstrefløjen.

Kampens sidste 20 minutter blev i høj grad en forestilling, hvor der blev byttet mål, mens Aalborg roterede flittigt på spillerbesætningen.

Onsdag venter en helt anden udfordring for Aalborg, når man i Skopje skal møde Vardar i Champions League.