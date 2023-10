Aalborg udraderede Rødovre på hjemmebane

Der var mødt 2568 trofaste tilskuer op i Gigantium tirsdag aften. Efter en forholdsvis overbevisende præstation i det nordjyske opgør mellem Aalborg Pirates og Frederikshavn Whitehawks i ottende kampe, fortsatte de forsvarende ishockeymestre deres stime i niende. Det blev til en overbevisende 4-0 sejr over Rødovre Mighty Bulls, der ikke så særlig "mighty" ud mod nordjyderne i Gigantium.

Dermed fortsatte Aalborg Pirates deres sejrsstime i Metal Ligaen, hvor de også ligger sig suverænt i førersædet på førstepladsen med 23 point efter ni kampe. Der skulle gå 12 minutter af 1. periode før nordjyderne og Søren Dietz-Larsen fik hul på bylden til 1-0.

Det fik Rødovre til at bryde sammen og Matt Salhany kunne udnytte den manglende defensive disciplin hos sjællændere. Amerikaneren scorede to mål på få minutter og piraterne så yderst komfortable ud i deres spil med pucken. 3-0 til Aalborg.

Syv minutter inde i 2. periode kunne Kirill Kabanov udbygge føringen yderligere, efter Rødovres Alex Haunstoft blev udvist for hooking. I 3. periode blev det aldrig rigtigt farligt for hverken ude- eller hjemmehold og det virkede ikke til, at Rødovre øjnede en reducering.

Dermed kunne de komfortable nordjyder fra Aalborg Pirates stilfærdigt skøjte sig til endnu en overbevisende sejr i Metal Ligaen.