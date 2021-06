Aalborg vandt over Gidsel - i finalen venter et kollektiv

HÅNDBOLD:I lørdagens semifinale mellem Aalborg Håndbold og GOG var det især fynboernes Mathias Gidsel, der blev fokuseret på med de nordjyske øjne.

Han fik således trukket masser af opmærksom og var den direkte grund til nogle af de mange udvisninger, som nordjyderne fik. Men når Aalborg Håndbold søndag skal møde de nordjyske ligakollegaer fra Mors-Thy Håndbold, bliver opgaven anderledes.

Sådan lyder det fra anfører René Antonsen.

- De har andre typer. De har jo ikke en Mathias Gidsel, som vi kæmpede lidt med. Der måtte vi lige trække de andre lidt ned. I finalen er det mere et hold, som vi skal have fat på. Deres målmand (Rasmus Bech, red.) stod flot i den del af kampen, som jeg så. Det er lidt en anden måde at spille på, og det bliver nok lidt mere en slåskamp, forestiller jeg mig, lyder det fra stregspilleren.

Generelt bliver det en markant anderledes kamp for de danske mestre. Mens GOG vandt gruppespillet, så skulle Mors-Thy kæmpe en - ganske kort - tid for at overleve efter indtoget i kvalifikationsspillet.

- Vi er jo typisk favoritter til kampene herhjemme, så det kan vi sagtens tage på os. Om vi er favoritter i en pokalfinale eller i ligaen, betyder ikke det store for os, siger René Antonsen.

Til gengæld skal Aalborg-spillerne kæmpe med et andet publikum bag modstanderholdet end typisk. I Jyske Bank Boxen viste nordvestjydernes fans nemlig at være den mest markante og højtlyde tilskuergruppe.

- Det minder måske lidt om finalen for et par år siden mod Skanderborg. De havde også en hel mur i ryggen, og det kommer vi til at mærke. Det er også helt specielt med et nordjysk lokalopgør i Herning. Vi glæder os virkelig. Det er sjovt at spille finaler, og det er sjovt med gang i den inde i hallen, siger Antonsen.

Netop hos Mors-Thy glæder man sig også til finalen, som er historisk for klubben, da det er første gang, at man står med muligheden for at snuppe pokalen.

- Det er fantastisk, at vi kan gå ind til den her finale uden noget pres på os. Vi har alt at vinde, siger Bjarke Christensen, der selv spillede en flot kamp for Mors-Thy, da man besejrede Skjern i semifinalen.