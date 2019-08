Aalborg vandt sidste testkamp - fredag går det løs

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold vandt den sidste testkamp, inden det fredag begynder for alvor med en udekamp mod KIF Kolding i pokalturneringen. Skanderborg blev tirsdag aften besejret med 29-25 på udebane.

- Det var en skidt første halvleg, hvor vi lavede alt for mange tekniske fejl, men så er jeg rigtig glad for, at vi i anden halvleg fik vist, at vores base stadig står. Vores defensiv tog fat, og det samme gjorde Aggefors i målet, og på den måde fik vi stille og roligt kæmpet os tilbage i kampen, siger træner Stefan Madsen.

- Og nu står vi så her med sommerfugle i maven, inden det for alvor går løs. Der er stadig meget, der kan forfines og forbedres, men så længe vores gamle dyder stadig holder ved - vores forsvarsspil og vores kontrafase - så er det virkeligt gode tegn, siger træneren.

Ligaen indledes 30. august mod Nordsjælland. Inden da skal Aalborg H¨ndbold også møde GOG i Super Cuppen, der spilles i Næstved tirsdag 27. august.