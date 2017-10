Aalborg vandt tæt kamp mod Ribe-Esbjerg

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold blander sig i den meget tætte topstrid i 888Ligaen efter lørdagens sejr på 29-25 over Ribe-Esbjerg på hjemmebanen Jutlander Bank Arena.

Kun GOG er for alvor trukket fra i toppen og har tre point flere end Aalborg, men aalborgenserne har dog spillet en kamp færre.

Første halvleg blev en kamp, hvor holdene skiftedes til at have gode perioder.

Gæsterne kom hurtigt foran med 2-0 på to scoringer af stortalentet Jacob Holm, men Aalborg fik det hurtigt vendt til en føring på 4-2 takket være storspil af Mikael Aggefors i målet, der havde otte redninger i de første ni minutter og endte med hele 11 redninger i første halvleg.

Gæsterne kom dog i gang igen og kom igen foran med to scoringer ved stillingen 7-5, inden det blev Aalborg Håndsbolds tur til en god periode. Aalborg kom foran 14-12, inden pausen, men netop som uret løb ud, lykkedes det for stregspilleren Miha Zvizej at reducere til pausestillingen 14-13, da han scorede sit andet mål i kampen.

Offensivt fik Aalborg mest ud af Buster Juul, der nettede fire gange på straffekast og fem gange i alt i de første 30 minutter, ligesom Tobias Ellebæk kom ind med stor energi, tre scoringer og et tilkendt straffekast fra bænken.

I begyndelsen af anden halvleg gjorde unge Jacob Holm sig stærkt upopulær hos hjemmeholdets fans, da tilskuerne mente, at han filmede i en situation på stregen med Simon Hald. Derfor blev der buhet hver gang, den unge bagspiller havde bolden, og dagens største jubel kom, da da han fik en udvisning kort efter.

Og Aalborg udnyttede starten på anden halvleg til at trække fra og bringe sig foran med tre mål, da Aggefors fortsatte storspillet, mens Buster Juul fortsat var usvigeligt sikker på alle afslutninger på trods af, at gæsternes Emil Tellerup eller svar kommet godt i gang i målet efter at have erstattet Tim Winkler.

Selvom føringen aldrig blev stor, så sad man dog her med fornemmelsen af, at hjemmeholdet nok ville køre sejren hjem, og det gjorde de.

Buster Juul, Tobias Ellebæk og Patrick Wiesmach blev topscorere med 7 mål hver, mens Mikael Aggerfors endte med 17 redninger.