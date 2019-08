Aalborg var bedst: Frederikshavn slået stort i første test

ISHOCKEY: : Aalborg Pirates vandt torsdag aften sæsonens første testkamp stort på hjemmebane over lokalrivalerne fra Frederikshavn. Allerede efter første periode var kampen reelt afgjort, da Aalborg førte med 3-0. Samtidig havde Frederikshavn fået Patrick Madsen sendt tidligt i bad for en hård charging på Jeppe Jul Korsgaard, der ikke siden kom tilbage på isen og skal scannes fredag. Kampen endte 4-0.

Frederikshavn var uden den store stjerne Alexander Bumagin, mens Aalborg måtte undvære Olivier Hinsen og den nye back Tim Davison, ligesom der altså endnu heller ikke er lavet en endelig aftale med Kiril Kabanov.

Kampfakta: Periodecifre: 3-0, 0-0, 1-0 Mål: 1-0 1-0 Pierre-Olivier Morin (01.39), 2-0 Martin Højbjerg (04:04) 3-0 Felix Scheel (15:22), 42:07 4-0 Martin Højbjerg (42:07) Udvisninger: Pirates: 5x2 min., White Hawks: 1x5+20 min. (Patrick Madsen), 3x2 min. Tilskuere: 1782 Vis mere mindre expand_more expand_less

Aalborg lagde hårdt fra land foran hele 1782 tilskuere, hvilket må siges at være imponerende i en testkamp. Allerede efter halvandet minut kunne den tilbagevendte forward Pierre-Olivier Morin score til 1-0, og to og et halvt minut senere kunne Martin Højbjerg gøre det til 2-0.

Forinden var Frederikshavn blevet en mand færre, da Patrick Madsen altså røg tidligt i bad for sin hårde tackling på Jeppe Jul Korsgaard.

Aalborg nåede at øge til 3-0 inden periodepausen ved den nye mand Felix Scheel, og itredje periode scorede Martin Højbjerg for anden gang.

Begge mandskaber ligner dog før sæsonen gode hold i Metal Ligaen i det kommende år. Der er lavet mange spændende indkøb.