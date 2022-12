Aalborg-veteran har ramt målformen før Frederikshavn-brag

NORDJYLLAND:I sidste sæson scorede Aalborg Pirates' Thomas Spelling blot to gange i grundspillet, og målet har til tider været forhekset for den tidligere ligatopscorer. Indtil for nylig stod den 29-årige forward også blot noteret for to mål i denne sæson, men så skete der noget.

Op til de to jule- og nytårsbrag mod Frederikshavn White Hawks har Thomas Spelling hamret yderligere fire kasser ind på bare tre opgør. Senest lavede han to fuldtræffere i tirsdagens topkamp mod Odense Bulldogs.

- Det er dejligt, at pucken begynder at gå min vej igen. Ishockey er lidt et mentalt spil, hvor det godt kan sætte sig, hvis man ikke rigtig får hul på bylden.

- Uden at det skal lyde forkert, så har jeg på det seneste haft fokus på at være lidt mere egoistisk og få sendt pucken mod mål - i stedet for primært at have blik for at sætte holdkammeraterne op, lyder Aalborg-spillerens forklaring på målformen.

Får en ekstra øl eller to

Thomas Spelling håber at kunne fortsætte opturen torsdag aften på hjemmebane mod Frederikshavn White Hawks, hvor 5000 tilskuere er på plads til et opgør, der har været mere eftertragtet end længe. Allerede for 14 dage siden måtte Aalborg Pirates melde alt udsolgt.

Værd at vide før ishockeybragene Torsdag 29. december er Aalborg Pirates vært for det første julebrag mod Frederikshavn White Hawks med kampstart klokken 20.00 i Sparekassen Danmark Arena

Fredag 30. december mødes holdene igen - denne gang med Frederikshavn White Hawks som hjemmehold med kampstart kl. 19.00 i Nordjyske Bank Arena

Holdene har to indbyrdes møder hidtil i sæsonen. Aalborg Pirates vandt begge opgør med 4-2

Begge hold kommer ind til dobbeltopgøret med tre sejre på stribe

Der er 20 points forskel på de to hold i Metal Ligaens tabel

Aalborg Pirates er på andenpladsen og blot to point efter topholdet Herning, som har spillet to kampe mere

Frederikshavn er på syvendepladsen, men har blot fem point op til Rungsted på femtepladsen, der har spillet to kampe mere VIS MERE

- Det er en kamp, vi har set frem mod i lang tid nu. Stemningen er en anden, når der er fuldt hus, og mange fans får måske en øl eller to mere end de plejer, så de bliver endnu mere højlydte.

At aalborgenserne er 20 point bedre end Frederikshavn i tabellen, skal man ifølge Thomas Spelling ikke lade sig narre af. Han forventer to tætte opgør.

- De her lokalbrag lever lidt deres eget liv, og selvom vi har vundet de to hidtidige indbyrdes kampe i sæsonen, har det været meget jævnbyrdigt. Vi skal sørge for ikke at blive frustrerede og spille med for høj risiko, selvom den første scoring skulle lade vente på sig, siger Pirates-veteranen.

Aalborg Pirates' kaptajn, Julian Jakobsen, udgik i øvrigt med en skade af tirsdagens kamp i Odense, men det er indtil videre uvist, om han når at blive klar til kampene mod Frederikshavn.

Høge-fremgang

Frederikshavn White Hawks har også oplevet fremgang på det seneste med tre sejre på stribe, så selvom holdet stadig roder rundt på en syvendeplads i Metal Ligaen, er selvtilliden voksende.

- Vi har fundet en rigtig god form, og ser man på pointhøsten den seneste halvanden måneds tid, så har vi været helt på omgangshøjde med de bedste, pointerer Sebastian Brinkman.

Frederikshavn White Hawks mødte fredag aften Esbjerg Energy i Metal Ligaen. Arkivfoto: Bente Poder

Den tidligere Aalborg-spiller, der netop har forlænget med Frederikshavn White Hawks for yderligere en sæson, er ikke i tvivl om, hvad der ligger bag holdets fremgang.

- Vi har gradvist fundet en mere solid defensiv og været skarpere på vores chancer, og den opskrift tror vi også på kan give to sejre mod Aalborg Pirates, siger Sebastian Brinkman.

- Aalborg er rigtig gode med pucken, og det kan i perioder være svært at få den pillet fra dem. Så det skal vi ikke lade os frustrere over, tilføjer Frederikshavn-forwarden, der har gang i sin hidtil bedste sæson for klubben.

Syv scoringer står Sebastian Brinkman allerede noteret for, og det er en tangering af hans hidtil bedste produktion i et grundspil.

- Jeg er da okay tilfreds, men fremadrettet skal der gerne komme endnu flere mål fra min stok, fastslår han.