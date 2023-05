Aalborg-veteran kom tættere på det perfekte punktum

AALBORG:Om få uger pakker Mikael Aggefors håndboldskoene væk for sidste gang, men Aalborg Håndbolds 38-årige svenske målmand gjorde søndag sit for, at håndboldkarrieren skal få det perfekte punktum.

20 minutter inde i den tredje og afgørende semifinale mod Fredericia HK blev Mikael Aggefors sendt på banen, og derfra så han sig aldrig tilbage.

Veteranen diskede op med en stribe store redninger og var på den måde med til at grundlægge den sejr på 33-26, der sikrede Aalborg Håndbold en plads i DM-finalerne for fjerde sæson i træk.

- Jeg stopper om lidt, så jeg sætter bare pris på hver eneste oplevelse, jeg får på den her fremragende hjemmebane. Det er fantastisk at slutte med en finale, og jeg glæder mig bare helt vildt til onsdag, siger Mikael Aggefors med henvisning til den første DM-finale mod GOG.

Det var svenskerens søndag i Aalborg. Mens Mikael Aggefors stod godt i målet, scorede Felix Claar 11 gange i den anden ende. Foto: Lars Pauli

Mikael Aggefors har især i de seneste uger stået noget i skyggen af Simon Gade, der dog kun præsterede én enkelt redning i de første 20 minutter, og da der så var allermest brug for den svenske veteran, slog han til

- Det fortæller, at han er en ekstremt rutineret og godt forberedt målmand. Det er svært at komme ind og præstere på den måde, når man har siddet meget udenfor, så det var en fantastisk præstation af 'Agge.'

- Jeg under ham det så meget, for det er så fortjent, at han får den her oplevelse. Han er en vinder ud over al grænser, så jeg ved, hvor meget det betyder for ham at slutte af med en finale. Ikke kun for hans egen skyld, men også fordi, det betyder ekstremt meget for ham at sætte klubben i den situation. Han er en klubmand med hjertet på rette sted, siger cheftræner Stefan Madsen.

Mikael Aggefors' måske bedste præstation i denne sæson var veltimet. Efter onsdagens nederlag i den anden semifinale i Fredericia var al presset på et Aalborg-hold, der i denne sæson har haft svært ved at leve op til egne tårnhøje ambitioner.

- Der er mange, der har talt om, at det ville være en fiasko, hvis vi tabte, så der var meget pres på, men det gør det bare endnu mere fantastisk, når man lykkes, siger Mikael Aggefors, mens Stefan Madsen erkendte, at han var en lettet mand.

- Jeg er meget lettet. Vi ved godt, hvad vi er sat i verden for, og hvad vi forventer af os selv. Vi kan godt finde nogle undskyldninger og årsager til, at vi ikke har leveret det forventede, men det kan vi ikke bruge til noget, så vi er rigtig glade for, at vi nu er i finalen, siger Stefan Madsen.

Cheftræner Stefan Madsen var en lettet mand efter Aalborg Håndbolds sejr over Fredericia. Foto: Lars Pauli

Nu venter så rivalerne fra GOG i potentielt tre finaler. Den første spilles allerede onsdag klokken 20.15 i Aalborg.

- Det er vel så 50-50, som det kan blive. Vi vandt de to kampe i grundspillet, og forhåbentlig kan det bringe os lidt held. Jeg har vundet guld med Aalborg før, og sådan vil jeg selvfølgelig også gerne slutte, siger Mikael Aggefors.

Selv om Aalborg Håndbold vandt de to indbyrdes møder i grundspillet, er sandheden dog også, at GOG trak det længste strå, da de to hold tidligere på sæsonen mødtes i pokalturneringen og i Champions League.

- Det er en voldsom motivation for os. Vi glæder os så meget til at komme herind igen allerede onsdag og få fyret op under kedlerne, for vi skal have det guld hjem til Aalborg, siger Stefan Madsen.

Han måtte foruden sygemeldte Mikkel Hansen søndag igen se bort fra Mads Hoxer og Aron Pálmarsson, men sidstnævnte, der pådrog sig en lårskade i den første semifinale for en uge siden, er ikke afskrevet til finalerne.

- Vi er der, hvor vi må se, hvor stor risikoen er ved at sende ham i kamp. Jeg siger ikke, at vi er ude på at ødelægge nogen, men jeg tror, at vi er på et tidspunkt af sæsonen, hvor Aron også selv er klar til at løbe en lidt større risiko, siger Stefan Madsen.

Finaleklar