Aalborg vil hjælpe Mikkel Hansen til at vinde den ene titel, han mangler

HÅNDBOLD:Tre gange er Mikkel Hansen kåret til verdens bedste håndboldspiller, og aktuelt spiller han for en af Europas absolutte topklubber, franske Paris SG. Fra sommeren 2022 skifter han dog adresse til nordens Paris, når han trækker Aalborg Håndbolds røde trøje over hovedet.

Direktør Jan Larsen lignede en mand, der var ved at flække af stolthed, da han torsdag kunne offentliggøre, at de danske mestre har lavet en treårig aftale med landsholdsstjernen.

- Jeg tror, det er alle klubdirektørers drøm at kunne tiltrække Mikkel Hansen, og det har det også været for mig. Indenfor de senere år har jeg kunnet fornemme, at muligheden måske kunne opstå. Derfor har vi ført en dialog gennem et stykke tid, og heldigvis stod det hurtigt klart for os, at interessen var gensidig, forklarer Jan Larsen.

Da underskriften for nylig blev sat på en aftale, havde direktøren svært ved at være i sig selv.

- Det var en fantastisk dag, og jeg havde jo lyst til bare at råbe det ud til hele verden. Men heldigvis kunne jeg også mærke på Mikkel, at han var meget glad og entusiastisk. Han kender jo Aalborg Håndbold og har været mange gange i Gigantium, hvor han har bemærket den fantastiske opbakning, vi har fra vores fans, og det havde han ikke svært ved at se sig selv i, fortæller Jan Larsen videre.

Foto: Aalborg Håndbold

Selvom Mikkel Hansen bliver 35 år i efteråret 2022 behøver man ifølge direktøren ikke at frygte, at han ser Aalborg som en retrætepost i en lang karriere.

- På ingen måde, for Mikkel har kæmpe ambitioner og vil gerne vinde alt, hvad der kan vindes. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at han ikke har vundet Champions League endnu, og at det er en drøm for ham at kunne gøre det med en dansk hold. Det bliver selvfølgelig svært, men vi er ikke bange for at drømme stort og prøve den ambition af.

Jan Larsen lægger ikke skjul på, at han skal udskrive en stor check, for at finansiere tilknytningen af Mikkel Hansen, men han er ikke bange for at slå et for stort brød op.

- Jeg kan da godt afsløre, at det ikke er gratis at hente en af verdens bedste håndboldspillere, men han er sin løn værd. Jeg er overhovedet ikke bekymret for, om vi kan tjene de penge ind igen. Vi har lagt en klar plan for, hvordan det her skal hænge sammen, så folk behøver ikke være urolige.

Aalborg Håndbold har siden klubbens stiftelse for 10 år siden konstant øget budgettet, og det kommer også til at ske de kommende år.

Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

- Vi har aldrig slået et større brød op, end vi kunne bage. Vi har bygget stille og roligt på, og nu er tiden inde til at tage det helt store skridt. Det kan vi gøre, fordi vi har et solidt fundament og ikke er sat i verden for at have en masse penge stående og samle støv i banken. Vi vil vinde titler, fastslår Jan Larsen.

Han løfter også sløret for, at der er flere stærke navne på vej til Aalborg Håndbold.

- Jeg vil skynde mig at sige, at de spillere, vi har i dag, har gjort det fantastisk, og supplerer vi dem med et par stykker eller tre mere, så har vi en fundament, som gør, at vi godt kan spille med de bedste hold i verden.

- Før vi kan række ud efter Champions League-trofæet skal vi dog først prøve at kvalificere os til Final4, og for at kunne det, skal vi være dansk mester, så mange ting skal lykkes for os. Det er en kæmpe udfordring, som vi dog godt tør tage op, fastslår direktøren.