Aalborg viste endelig tænder i et topbrag

AALBORG:Aalborg Pirates har haft svært ved at få skovlen under de øvrige tophold i Metal Ligaen i denne sæson, men mandag aften var der omsider udbetaling.

Hjemme i Sparekassen Danmark Isarena blev duksene fra Herning Blue Fox nedlagt med spinkle 1-0, og dermed lukkede aalborgenserne lidt af hullet i tabellen. Herning er dog fortsat ni point bedre, men piraterne har to kampe i baghånden til at barbere yderligere af midtjydernes forspring.

Aalborg Pirates - Herning Blue Fox 1-0 Ishockey, Metal Ligaen

Periodecifre: 1-0, 0-0, 0-0

Mål: 1-0 Kirill Kabanov (6.51)

Udvisninger: Aalborg 5x2 min, Herning 5x2 min.

Tilskuere: 2571

Herning viste tænder efter bare 20 sekunders spil af mandagens kamp, da Phil Marinaccio kom alene igennem, så piraternes Anders Koch følte sig tvunget til at trække en udvisning.

Undertalsperioden klarede hjemmeholdet dog fint, og efter syv minutters spil huggede de i stedet til på den første store mulighed. Kirill Kabanov var hurtigt over en returpuck og bragte Aalborg Pirates foran 1-0. Hernings bænk tog godt nok en video-challenge på målet, men det fik de intet ud af - udover en udvisning som straf.

Skarpheden i powerplay lod en del tilbage at ønske hos Aalborg Pirates, der til gengæld var yderst disciplinerede i defensiven . Foto: Henrik Bo

Siden stod der Aalborg på resten af 1. periode - blandt andet takket være seks minutters overtalsspil. Her manglede der dog i udtalt grad noget skarphed, som der i øvrigt har gjort hele sæsonen. Trevor Gooch var tættest på at øge føringen efter et flot sololøb, men aalborgenserne måtte nøjes med at tage en spinkel 1-0-føring med sig ind fra de første 20 minutter.

Hjemmeholdets puckdominans fortsatte i 2. periode, men det kneb gevaldigt med at omsætte den megen tid i Hernings zone til store chancer. Defensivt stod det midtjyske tophold bomstærkt på isen, og heller ikke en kampens fjerde mulighed i powerplay blev udnyttet af Garth Murrays tropper. Jeppe Jul Korsgaard kom tættest på, men fik overplaceret sin afslutning i fri position foran mål.

Aalborg Pirates indledte 3. periode med et sandt bombardement mod Hernings mål, og pucken hoppede og dansede rundt om en dygtigt sprællende Macmillan Carruth i Herning-målet. Heller ikke en femte overtalsperiode blev udnyttet, selvom Anders Koch tæt under mål fik en gigantisk mulighed.

Aalborg Pirates' George Sørensen holdt nullet for blot anden gang i sæsonen. Foto: Henrik Bo

Til gengæld skal aalborgenserne have stor ros for at spille på et defensivt meget højt niveau, hvor der ikke blev givet ved dørene, som man har set tidligere på sæsonen. George Sørensen fik maksimal hjælp på vejen mod holdets blot anden clean sheet i sæsonen.

Mod slutningen af kampen fik Herning dog etableret et pres for udligningen, men i stedet burde Aalborg Pirates have lukket kampen, da Jeppe Jul Korsgaard og Mikkel Højbjerg var alene igennem, men i fælleskab smed det store tilbud væk.

Med to minutter igen trak Herning Blue Fox målmanden ud i yderligere jagt på udligningen, men selvom hjemmeholdet blev ved med at misse det tomme mål og udløse icing på icing, så fik de kørt 1-0-sejren hele vejen over målstregen.

Aalborg Pirates vandt topbrag