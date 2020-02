Aalborg Volley tog et sæt - men røg ud i kvartfinalen

VOLLEYBALL:Kvartfinalerne blev endestationen i slutspillet for Aalborg Volleyball, der lørdag tabte den anden af to kampe til grundspillets nummer to Nordenskov.

I hjemmekampen formåede holdet dog at vinde tredje sæt med 25-23, men tabte kampen med 3-1 i sæt.

- Isoleret set, så er det glimrende, at vi formår at tage et sæt fra så godt et hold. Deres bundniveau ligger vel lige omkring vores topniveau, så vi skulle hele tiden spille 100 procent koncentreret, hvis vi skulle være med, siger træner Thomas Skifter Bertelsen.

- De skifter lidt ud i tredje sæt, hvor vi tage en stor føring, og jeg er glad for, at vi er i stand til at holde sættet hjem, selvom de så skifter deres udenlandske spillere ind igen.

Holdet skal nu spille placeringskampe om pladserne mellem fem og 10.

- Vi bliver fordelt i to puljer, og puljevinderne mødes så i kampen om femtepladsen. Vi har en syvendeplads at forsvare, men vi vil meget gerne endnu højere op.

Aalborg Volley er en nystartet klub med bare tre år på bagen.

- Man skal huske, at vi jo ikke længere er HIK Aalborg. Vi har slet ikke den historik og erfaring, der gav så mange DM-titler, dengang jeg selv var med. Så alene det, at vi står i et slutspil efter tre år, synes jeg faktisk er fint, siger træneren.

Placeringskampene indledes i den anden weekend i marts.