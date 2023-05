Aalborgenser bider sig fast som Frederikshavn-spiller

FREDERIKSHAVN:Efter at have spillet hele sin ishockeykarriere i Aalborg skiftede Mads Falborg Iversen i sommeren 2020 til rivalerne fra Frederikshavn, og her har han fundet et nyt stabilt ståsted.

Den 24-årige back har netop forlænget sin aftale, så den gælder for de næste to år. Det bliver dermed hans fjerde og femte sæson for Frederikshavn White Hawks.

- Mads er firmaets mand. Lige siden han trådte ind heroppe, har han været der for klubben og holdet, og han giver sig 100 procent hver gang. Han har udviklet sig fra at være en spiller med knap så meget spilletid til en spiller, der nu er selvskrevet på holdkortet, roser sportschef Kasper Kristensen i en pressemeddelelse.

Mads Falborg Iversen har stadig sin første scoring for høgene til gode, mens det er blevet til 21 assists fra backens stav.

- Jeg synes, vi har noget spændende i gang i Frederikshavn. Nu skal vi bygge endnu mere på i næste sæson, og det glæder jeg mig til at være en del af, siger den unge back.

Mads Falborg Iversen og de øvrige White Hawks-spillere er lige nu i fuld gang med sommertræningen, som skal sikre en god fysisk form frem mod den nye sæson.