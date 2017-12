Aalborgenser håber på Le Mans

AALBORG: Den aalborgensiske racerkører Anders Fjordbach håber at gøre Marco Sørensen selskab i 2018-udgaven af 24-timersløbet Le Mans.

Sammen med makkeren Dennis Andersen har han i år kørt European Le Mans Series for High Class Racing, og duoen har indgivet en ansøgning til LMP2-klassen i det legendariske franske løb.

- Jeg håber, det lykkes, men for første gang i mit racerliv har jeg ikke en anelse om, hvor vi står, siger Anders Fjordbach.

Han erkender, at det kan blive svært for teams, der ikke kører med i FIA World Endurance Championship at komme ind i varmen, men han er optimistisk.

Uanset hvad Le Mans-arrangørerne beslutter, kører Fjordbach og Andersen også næste år European Le Mans Series. Men det bliver i en ny aerodynamisk optimeret Dallara Gibson-racer. I løbet af 2017 blev bilen nemlig overhalet af konkurrenten Oreca på det område, og det kunne læses på resultaterne.