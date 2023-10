Aalborgensere hjælper kriseramt konkurrent: Vi kan ikke undvære dem

I dag er Aalborg Pirates velsagtens en af de mest veldrevne virksomheder i professionel dansk sport, men sådan var det ikke for få år siden. Her sejlede piratskibet rundt i økonomisk uføre, og konkurs var et ord, der kunne kædes sammen med den nordjyske ishockeyklub.

I 2015 var det på målstregen, at piraterne blev reddet fra et økonomisk forlis, og siden er det kun gået den rigtige vej for piraterne, der i dag har godt med mønt på kistebunden.

Det er ikke tilfældet for alle konkurrenterne i ligaen. Der er flere klubber, der kæmper med større eller mindre udfordringer, men ingen er dog så presset, som Rødovre Mighty Bulls er lige nu.

Der er søsat en redningsaktion for den trængte ishockeyklub, der for få uger siden stod uden bestyrelse, da den tidligere bestyrelse alle gik fra borde i utide.

Det er uklart, hvor mange penge, der rent faktisk skal på bordet for at redde Rødovre Mighty Bulls, men klubben har oplyst, at man på den korte bane skal sikre en økonomisk ballast. Derfor sættes der nu folkeaktier til salg. For 1000 kroner kan du købe en folkeaktie og dermed hjælpe klubben mod økonomisk redning.

Det har Aalborg Pirates blandt andet valgt at gøre. Faktisk kan man i en kommentar til Rødovre Mighty Bulls' opslag på Facebook se, at Aalborg Pirates har sendt 10.000 kroner i retning af Rødovre.

- Det er der flere årsager til. For det første kan vi selv huske, hvordan det var, da vi havde økonomiske udfordringer. Det er ikke mange år siden, at vi selv stod i Rødovres situation, og det er ikke sjovt, siger Lars Laursen, direktør i Aalborg Pirates.

- Vi ønsker virkelig, at Rødovre klarer sig i denne situation, for vi har brug for Rødovre i ligaen, og dansk ishockey har brug for Rødovre. Vi kan ikke undvære sådan en traditionsklub, påpeger Lars Laursen.

Rent sportsligt vil det også være en stor katastrofe, hvis Rødovre ender med at trække stikket for den professionelle afdeling.

- Lige nu er vi ni klubber i ligaen. Hvis Rødovre forsvinder, er vi nede på otte. Det åbner op for en lang række problemstillinger. For med otte hold skal vi gentænke hele strukturen. Vi kan meget vel ende i en situation, hvor grundspillet ikke får samme værdi, som det har i dag, så for Metalligaen vil det være et hårdt slag, siger Lars Laursen.

I Frederikshavn White Hawks sidder direktør Renè Jørgensen og håber inderligt på, at Rødovre klarer frisag, selvom en konkurs vil sikre White Hawks en plads i slutspillet. Lige nu indtager vendelboerne sidstepladsen og dermed den position, der ikke giver plads i slutspillet.

- Det vil godt nok ikke være noget, vi ønsker. Hvis vi skal i slutspillet, så vil vi spille os til pladsen, fastslår Renè Jørgensen.

- Hvis vi ender med at være otte klubber i ligaen, så kan vi godt begynde at diskutere, hvor attraktiv den liga vil være, så det er vigtigt for os alle, at Rødovre bliver i ligaen, siger White Hawks-direktøren.