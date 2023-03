Aalborgs Champions League-triumf beviste, at det ikke kun er GOG, der laver toptalenter

AALBORG:Det var med et par usædvanlige hovedrolleindehavere, at Aalborg Håndbold torsdag aften besejrede GOG med 30-28 i den første ottendedelsfinale i Champions League.

Profiler som Felix Claar, Aron Pálmarsson og Lukas Sandell sad ude med skader, men i deres fravær fik flere af klubbens egne talenter noget, der ligner et internationalt gennembrud.

- Det beviser først og fremmest, at de unge mennesker tør, når de får chancen, men jeg har personligt også været lidt træt af den fortælling om, at vi i Aalborg Håndbold er den store stygge ulv, mens GOG er foreningslivet.

- Man skal have stor respekt for det arbejde, der er lavet i vores administration, og det har givet os en stor muskel økonomisk, men det her viser noget om det arbejde, der både bliver gjort i vores samarbejdsklubber og i Aalborg Håndbolds egen ungdomsafdeling. Det er helt outstanding, siger Aalborg Håndbolds cheftræner, Stefan Madsen.

Bare 19-årige Marinus Munk var det tydeligste eksempel. Den eksplosive venstre back blev Aalborg Håndbolds topscorer med sine seks scoringer.

- Jeg havde måske ikke troet, at han kunne spille på det her niveau allerede nu, men jeg har hele tiden haft en stor tro på, at han kan blive en meget dygtig spiller. I dag skal han have al den ros, han fortjener, men vi er også bevidste om, at han mangler meget endnu.

- Han er først sent kommet ind i et struktureret træningsmiljø, og det betyder, at der er noget i spilopfattelsen, som han skal have udviklet. Vi skal også have ham pakket ordentligt ind defensivt, så han kan stå imod der.

- Han har dog også nogle fantastiske kompetencer med blandt andet sin spændstighed, og jeg har lidt i sjov sagt, at jeg ikke håber, at der kommer en atletiktræner forbi, for så er jeg bange for, at vi ikke får lov at beholde ham, siger Stefan Madsen, der også dyngede roser ud over 20-årige Victor Kløve, der med de mange skadesfravær fik en vigtig rolle i begge ender af banen.

- Kløve viste virkelig, at han turde være derinde. Han viste sig rigtig godt frem defensivt og lykkedes også med meget offensivt, siger Aalborg-træneren.

De to unge nordjyder var dermed stærkt medvirkende til, at Aalborg Håndbold tager et forspring på to mål med til næste torsdags returkamp i Odense.

- Vi har givet os selv chancen for at komme videre nu. Vi ved godt, at to mål kan være meget lidt mod et hold som GOG, men vi er glade for at have taget første stik.

- Jeg håber meget på, at vi kan få nogle af de skadede folk klar til næste torsdag, men allerede inden kampen var jeg faktisk ikke så bekymret for i dag, hvis vi kunne lykkes med de ting, vi havde planlagt. Den største bekymring er, om vi kan mobilisere de kræfter, der skal til i en meget vigtig kamp allerede lørdag mod TTH, siger Stefan Madsen.