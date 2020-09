Aalborgs CL-eventyr begynder i en tom hal i Slovenien: - Det er et af de hold, vi skal holde bag os

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold var på vej mod et af de største internationale resultater i klubbens historie, da coronavirus kom på tværs i foråret.

De danske mestre var i sidste sæsons Champions League-gruppespil endt foran blandt andre de tyske mestre fra Flensburg-Handewitt, men pandemien betød, at Aalborg Håndbold aldrig fik mulighed for at høste frugterne af det.

Ottendedelsfinalerne mod Porto blev aflyst, mens kun de to bedste hold fra hver af de to Champions League-grupper fik adgang til et Final4-stævne, der endnu ikke er blevet afviklet.

Alligevel rejste Aalborg Håndbold tirsdag ud på et nyt Champions League-eventyr med Slovenien og Celje som destination.

- Rejsen gik okay. Det er selvfølgelig nogle specielle omstændigheder, og man skal lige vænne sig til at gå med de her mundbind, men det er sådan, det er, konstaterer Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

For alt er langt fra ved det gamle, selv om Aalborg Håndbold nu får lov at spille Champions League-kampe igen. Coronavirus’ hærgen betyder blandt andet, at der ikke lukkes tilskuere ind til onsdagens kamp i Celje.

- Jeg er selvfølgelig lidt spændt på, hvordan det hele kommer til at udvikle sig i en helt tom hal. Det betyder i hvert fald, at vi selv skal stå for at skabe al intensiteten, men det tror jeg nu nok, at vi skal være i stand til i sådan en kamp.

- Normalt frygter man jo lidt at komme på udebane i Champions League, og det er da klart, at der uden tilskuere ikke er det samme pres, men til gengæld stiller det krav til, at vi mentalt er helt rigtigt indstillede, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbolds vej til Champions League-succes Coronapandemien frarøvede Aalborg knockoutfasen af turneringen i sidste sæson. Her er nordjydernes vej til succes i denne sæson: Der er 16 hold med i turneringen fordelt på to grupper a 8 hold. Alle hold i grupperne mødes ude og hjemme, altså 14 kampe per hold. Aalborg er placeret i gruppe B sammen med FC Barcelona (Spanien), Veszprém (Ungarn), THW Kiel (Tyskland), Nantes (Frankrig), Motor Zaporizhia (Ukraine), Celje (Slovenien) og Zagreb (Kroatien). De to bedste hold fra hver gruppe, altså fire hold, går direkte i kvartfinalerne. Nummer 3-6 i begge grupper parres til fire playoffopgør, hvor de respektive vindere over to kampe (ude og hjemme) får de sidste fire pladser i kvartfinalerne mod de allerede kvalificerede hold. Også i kvartfinalerne dystes der over to kampe - ude og hjemme. De fire vindere af kvartfinalerne går videre til Final 4 i Köln. Her spilles der semifinaler, bronzekamp og finale, hvor alt spilles bedst af én kamp. Kilde: ehfcl.eurohandball.com /ritzau/ VIS MERE

I sidste sæsons gruppespil vandt Aalborg Håndbold begge de indbyrdes møder med onsdagens modstandere, der siden har måttet afgive playmakeren Domen Makuc til FC Barcelona, men Stefan Madsen forventer langt fra nogen nem opgave.

Han fremhæver playmakeren Patrik Leban samt den kroatiske venstre back Josip Sarac som de store profiler på denne sæsons Celje-hold.

- Det bliver helt sikkert en benhård kamp, hvor vi fysisk skal give den en tand mere, siger Stefan Madsen.

Celje har som Aalborg Håndbold endnu sæsonens første pointtab til gode i den hjemlige liga, hvor det er blevet til en hjemmesejr over Slovan og en udesejr over Gradec, og Aalborg Håndbold er indstillet på, hvad der venter onsdag aften.

- Vi har heldigvis fået set tre af deres kampe i denne sæson, så vi er godt forberedte. Selvfølgelig er der det forbehold, at det er tidligt på sæsonen, og et par af de kampe, vi har set, var forberedelseskampe, men jeg har en rigtig god fornemmelse, siger Stefan Madsen, der bortset fra langtidsskadede Sebastian Henneberg råder over en skadesfri trup.

- Vi har 15 toptunede maskiner, der er klar til at give den fuld gas, lover Stefan Madsen.

Han erkender, at netop onsdagens modstander er et af de hold, Aalborg Håndbold gerne skal have efterladt bag sig, når gruppespillet er forbi.

- Ja, det er det, så det vil selvfølgelig være en rigtig god start med en sejr, siger Stefan Madsen.

Der er kampstart onsdag aften klokken 18.45, og kampen vises på TV3 Max.