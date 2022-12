Aalborgs defensiv kollapsede i pokalexit

GUDME:41-39 til GOG lyder som en tæt kamp. Det var den også i de første 30 minutter, men i anden halvleg blev Aalborg Håndbold ganske enkelt overfaldet af en gul tornado, der ramte så hårdt, at Aalborg ikke kunne følge med den danske mester.

Aalborg Håndbold havde gennem hele kampen store defensive udfordringer mod et flyvende GOG-hold.

GOG havde flyttet kampen hjem i egen hule for at være sikker på den bedst mulige opbakning. En fyldt hal i Gudme er nemlig uden sammenligning den mest intense ramme, som kan møde Aalborg Håndbold i Danmark.

Op til kampen havde det fyldt meget, hvorvidt Morten Olsen kunne spille med. GOG's eminente playmaker løber rundt med en fiber, så det havde svære udsigter med en afgørende indsats fra den tidligere landsholdsspiller. Han var med i første angreb, men så var der dømt juleferie til Olsen, der tilbragte resten af kampen i tilskuerens rolle.

Her blev han vidende til en kamp, der bedst kan beskrives som en meget tæt kinddans på måltavlen.

Kampen havde den intensitet og nerve, som man kun finder i en klassisk argentinsk tango, og netop en tango for to, er hvad Aalborg Håndbold og GOG har danset i toppen af dansk håndbold i de seneste år.

Der gik dog på ingen måde Vild med Dans i den, for i modsætning til det populære underholdningsprogram var der ikke et sæt dommere, der hele tiden ville blande sig og skulle høres. Mads Hansen og Jesper Madsen tillod meget, men det var gældende i begge end ender af banen, så dommerpræstationen var i den grad en topkamp værdig.

Hele 12 af kampens deltagere skal hjem at pakke kufferten, for de skal med til VM i Sverige, når kalenderen viser 2023. Det høje niveau kom til udtryk i en første halvleg, hvor GOG var tættest på at skabe noget, der mindede om en holdbar føring, da fynboerne var fora 13-11.

Aalborg var dog ikke sådan at ryste af, og et stadigt stærkere Aalborg-forsvar fik godt fat mod slutningen af første halvleg, så stillingen var 18-18, da der blev byttet bænk.

Stillinger undervejs: 3-3, 6-6, 8-8, 10-11, 13-11, 15-16, (18-18), 24-20, 27-24, 30-25, 35-29, 38-33,

Topscorere for GOG: Simon Pytlick 8, Emil Madsen 8.

Målscorere for Aalborg: Mikkel Hansen 10, Kristian Bjørnsen 6, Lukas Sandell 6, Aron Palmarsson 4, Mikkel Ladefoged 2, Jesper Nielsen 2, Felix Claar 2, Benjamin Jakobsen 2, Sebastian Barthold 2, Mads Hoxer 2, René Antonsen 1.

Udvisninger: GOG 2, Aalborg Håndbold 1

Den lige forestilling ændrede markant karakter fra anden halvlegs indledning. GOG's defensiv fandt et helt andet niveau, som totalt afsporede Aalborgs angrebsspil. I de første 10 minutter efter pausen kørte Aalborg-spillet som en slowfox, mens GOG havde fundet quickstep-skoene frem.

Det afstedkom en timeout fra Stefan Madsen ved 24-20 til GOG. Jesper Nielsen, Lukas Sandell og Aron Palmarsson blev sendt i aktion. Det stoppede den offensive blødning, men det kurerede ikke den sygdom, der havde sat sig på måltavlen. For Aalborgs defensiv kunne slet ikke følge med en inspireret GOG-angreb, der i den periode af kampen havde helt styr på Simon Gade i Aalborg-målet.

Nichlas Ludvigsen blev sendt i spil, men den unge keeper fik heller ikke fat. Det gjorde til gengæld Tobias Thulin i GOG-målet. Den svenske keeper pillede julepynten af Sebastian Barthold, der brændte to meget frie afslutninger, mens GOG-maskinen bare blev ved med at banke mål ind i den modsatte ende.

Med 10 minutter tilbage af kampen var Aalborg efter med 36-31. Den stilling taler ind i visse defensive problemer. Offensivt havde Aalborg nu fundet nøglen, og her var Palmarsson, Hansen og Sandell bagkæden, der fik tingene gjort. Det haltede dog fortsat defensivt.

Simon Pytlick og Emil Madsen kunne sagtens uden deres mentor i midten. De to unge GOG-backer scorede på samlebånd, og gjorde det til en umulig opgave for Aalborg at komme tilbage på omgangshøjde. Allerede med fem minutter tilbage af kampen, var den reelt afgjort.

Nederlaget betyder selvsagt, at Aalborg ikke opnår sin målsætning om at gøre rent bord på dansk grund i denne sæson. Pokaltitlen