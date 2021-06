Aalborgs DM-guld blev fejret med et ordentligt hul i jorden

HÅNDBOLD:Alle i og omkring Aalborg Håndbold jublede i en regn og champagne og øl, da DM-guldet onsdag aften blev sikret med en stensikker sejr over Bjerringbro-Silkeborg i Jutlander Bank Arena.

- I dag slår vi et hul i jorden, for det har spillerne fortjent. Vi er allesammen pissetrætte efter nogle hårde måneder med corona og alt muligt. Nu trænger vi til at være sammen og holde en stor fest, og så slapper vi af i morgen (torsdag, red.), hvor vi skal en tur på rådhuset, siger direktør Jan Larsen.

Fra sin sædvanlige position bag det ene mål kunne han se Aalborg Håndbold føre fra start til mål i DM-finalen, som blev vundet 32-26.

Se jublen bryde løs ved slutfløjtet onsdag aften:

- Jeg synes, det er fuld fortjent, at vi vinder guldet. Vi er det bedste hold i Danmark, det er uomtvisteligt nu. Der var pres på os, for vi vil gerne spille Champions League også næste sæson, så det er en stor lettelse, at vi nu har sikret den plads. Det er faktisk en nogenlunde onsdag, det her, smiler Jan Larsen.

- Det betyder alt at vinde titler, og nu står der én mere i derinde i skabet. Det er med til, at vi kan bygge klubben højere og højere og får lettere ved at være en del af verdensstoppen også fremadrettet, siger Aalborg Håndbolds direktør.

Felix Claar blev topscorer i den afgørende DM-finale med syv scoringer, og svenskeren har i løbet af sin første sæson hos Aalborg vokset sig fra et skandinavisk talent til en verdensklassespiller.

Se interview med Jan Larsen:

- Det er vanvittigt. Jeg vurderer ham til at være en af de tre bedste spillere i verden lige nu, og jeg skal da love for, at han har taget noget skridt. Han er en fantastisk håndboldspiller, og jeg vil da ikke afvise, at han skal have en lille lønforhøjelse, siger Jan Larsen.

Felix Claar selv var aldrig i tvivl om, at der var kræfter i tanken til at slå Bjerringbro-Silkeborg og tage DM-guldet.

- Vi spillede på hjemmebane, og vi skulle bare vinde den kamp. Det var sindssygt vigtigt, så vi kunne tage en billet til Champions League også næste sæson.

Se interview med svenskeren herunder: