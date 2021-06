Aalborgs eventyr fik ikke en eventyrslutning - men det er også kun lige begyndt

HÅNDBOLD:Den tyske filosof Nietzsche sagde: Den modstand, der ikke slår dig ihjel - gør dig stærk. Med udgangspunkt i de ord må man konstatere, at Aalborg Håndbold er blevet meget stærkere i den forgangne weekend, selvom man tabte Champions League-finalen til Barcelona, for modstand har man fået til den helt store guldmedalje. Og nordjyderne har vist, at der er bund i ambitionen om at ville lege med de bedste i verden.

Der er skrevet bøger og produceret spillefilm om mindre imponerende bedrifter end Aalborg Håndbolds Champions League-kampagne i denne sæson. Få havde inden sæsonen haft fantasi til at forestille sig, at Aalborg Håndbold havde formatet til at stå i en Champions League-finale. Det var ikke desto mindre, hvad Aalborg Håndbold gjorde søndag aften.

Som et andet H.C. Andersen-eventyr har Aalborg Håndbold udviklet sig fra den grimme ælling til en smuk svane på den europæiske håndbold-sø. Der er mange medforfattere til denne fortælling, men en af de helt store bidragsydere har været Felix Claar. Svenskeren har været eventyrligt god. Hovedforfatterne er dog direktør Jan Larsen og cheftræner Stefan Madsen, der har rykket Aalborg Håndbold op på håndboldhimlens Mælkevej.

I eventyr er der opture og nedture på vej mod den lykkelige slutning. Søndagens Champions League-finale blev ikke nogen eventyrlig slutning for Aalborg, men som alle helte i eventyr skal man så grueligt meget igennem for at stå med prinsessen og det halve kongerige - eller i dette tilfælde en Champions League-pokal - i den sidste ende.

Selve finalen blev spillet cirka 24 timer efter en anden helt eventyrlig præstation, da Stefan Madsens tropper havde sendt PSG ud i CL-mørket. Måske var det dampene fra den præstation, som Aalborg-spillerne kørte videre på, for de kom fabelagtigt fra land. I løbet af få minutter var man foran med 4-1, og det så ud til, at Aalborg havde helt og aldeles styr på, hvordan den ged skulle barberes.

Så vågnede "Blaugrana" imidlertid. Barcelona fik som det mest naturlige i verden spist Aalborgs føring til forret, og så blev der eller taget for sig i buffeten. Hovedretten i første halvleg var en periode, som Barcelona vandt 7-0. Dermed gik man fra at være bagud med 2-5 til at være foran med 9-5. Fra det punkt var der aldrig for alvor spænding om kampens udfald.

Alt dette skete uden indblanding fra den kommende Aalborg-spiller Aron Palmarsson, der småskadet så til fra bænken. I næste sæson skal han svinge taktstokken i Aalborg sammen med Felix Claar. Det ligefrem smager af mere succes.

Se billeder fra finalen nederst i artiklen

Barcelona - Aalborg Håndbold 36-23 (16-11) Topscorere for Barcelona: Aleix Gomez 9, Timothey N'guessan 6, Luka Cindric 5 mål. Målscorere for Aalborg Håndbold: Lukas Sandell 8, Nikolaj Læsø 4, Sebastian Barthold 3, Jonas Samuelsson 2, Felix Claar 2, Magnus Saugstrup 2, Benjamin Jakobsen 1, Buster Juul 1 mål. Stillinger undervejs: 0-2, 2-5, 9-5, 12-8, 15-9, 19-12, 24-15, 28-19, 35-22 Udvisninger: Barcelona 1, Aalborg 3. VIS MERE

Efter pausen kværnede Barcelona på i samme skræmmende tempo, som var lagt for dagen inden pausen. Aalborg sled og slæbte for at følge med, men i takt med, at minutterne gik, blev det klart for alle i Lanxess Arena, at det blev det spanske storhold, der skulle have pokalen med hjem.

Simon Gade kom ind i målet, og leverede små mirakler, men hver gang han diskede op med en redning, blev der svaret igen fra Perez de Vargas i Barca-målet. I den sidste ende blev den spanske klasse for stor, og det blev et spørgsmål for Aalborg om at slippe ud af finalen med æren i behold, og det formåede de bravt kæmpende nordjyder.

Gennem tiden har Barcelona leveret nogle spektakulære nedsmeltninger ved Final 4, hvor man har formøblet store føringer, men det blev der ikke noget af denne gang. Aalborg kunne ikke mønstre et comeback mod holdet, der gennem flere sæsoner er blevet kaldt for verdens bedste.

Tidligere vindere af Champions League (Final 4) 2010: THW Kiel 2011: Barcelona 2012: THW Kiel 2013: HSV Hamburg 2014: Flensburg-Handewitt 2015: Barcelona 2016: Vive Kielce 2017: Vardar 2018: Montpellier 2019: Vardar 2020: THW Kiel 2021: Barcelona VIS MERE

Kampens sidste fjerdedel fik karakter af en afklapsning, men det skal på ingen måde tage noget fra Aalborg Håndbold, der har skrevet dansk håndboldhistorie, men kender man Jan Larsen og resten af banden ret, så er nederlag mest af alt brændstof på den motor, der skal køre klubben mod nye højder.

Aalborg siger farvel til Mark Strandgaard, Mads Christiansen og Magnus Saugstrup efter denne sæson, men ind kommer en række nordiske landsholdsspillere, og Aron Palmarsson er som tidligere nævnt en spiller, der bør kunne gøre en kæmpe forskel. Mange kigger frem mod 2022, når Mikkel Hansen ankommer til Aalborg, men allerede fra næste sæson, vil der hvile mange øjne på Aalborg Håndbold. Klubben har nemlig vist, at intet er umuligt, og alle skal tage Aalborg Håndbold seriøst på den helt store scene.

Fundamentet er historisk stærkt, og opbakningen er enorm. Vinderkulturen er etableret, og kursen er udstukket, så Aalborg Håndbold hører til blandt Europas elite.

Ja det vil sige, hvis Aalborg Håndbold da ellers får mulighed for at sidde med ved de fines bord. Man mangler nemlig fortsat at kvalificere sig til næste sæsons udgave af Champions League. Det kræver en DM-titel mod BSH. Den skal sikres onsdag, når Jutlander Bank danner ramme om den tredje og afgørende DM-finale.