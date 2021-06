Aalborgs guldfest aflyst efter gyser - skal ud i en tredje DM-finale

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold må sætte champagneflaskerne tilbage på køl, for det blev ikke tirsdag aften, at klubben kunne sikre sig det danske mesterskab.

Efter at aalborgenserne havde vundet den første finale på hjemmebane, slog Bjerringbro-Silkeborg tilbage på deres halgulv med en sejr på 30-29 efter en tæt og intens affære.

Afgørelsen faldt ved Jacob Lassen 10 sekunder før slutfløjtet, og siden nåede Aalborg Håndbold ikke at få slået tilbage, før slutfløjtet havde lydt.

Dermed skal de to hold ud i en tredje og afgørende finalekamp onsdag 16. juni, hvor nordjyderne har fordel af hjemmebane.

Aalborg Håndbold fik ellers en fin start på opgøret, hvor især Henrik Møllgaard og Sebastian Barthold skød med skarpt i indledningen. Efter de første 10 minutters spil stod der således 5-7 på måltavlen i Jysk Arena.

Der skulle dog ikke mere end en teknisk fejl og et par brændte skud til, før Bjerringbro-Silkeborg pludselig var i front 8-7 knap halvvejs gennem første halvleg.

Aalborg Håndbold var tirsdag aften på besøg hos Bjerringbro-Silkeborg til den anden DM-finale.

Efterfølgende var især Lukas Sandell en dyr herre hos Aalborg med en håndfuld afbrændere, selvom svenskeren dog også blev noteret for tre mål i de første 30 minutter.

BSH kom foran med to mål, men aalborgenserne bevarede roen og svarede hurtigt tilbage. Felix Claar bragte holdet tilbage på omgangshøjde ved 15-15, og første halvleg sluttede 16-16.

Det dramatiske højdepunkt indtraf dog efter pausesignalet, da dommerne gik ud for at tjekke det afsluttende frikast igennem på video. Her var det tydeligt, at Nikolaj Øris sendte sit skud direkte i hovedet på Henrik Møllgaard, og han blev derfor præsenteret for et direkte rødt kort.

I anden halvleg byttede holdene længe mål og især Lukas Sandell steppede op for Aalborg. 24-24 stod der på måltavlen med et kvarter tilbage.

Så trådte Mikael Aggefors i karakter i Aalborgs mål med en stribe fornemme redninger, og holdkammeraterne fulgt trop med tre scoringer, så gæsterne var i front 27-24 med otte minutter tilbage.

I slutfasen kneb det dog for Aalborg Håndbold at holde hovedet højt. Henrik Møllgaard smed flere bolde væk, Buster Juul brændte et sjældent straffekast og Sebastian Barthold brændte løs fra fløjen. Det gav Bjerringbro-Silkeborg en livline, som de takkede pænt for til slut.