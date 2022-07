Aalborgs gyldne trænerteam bliver splittet: - Det er nogle store sko, der skal udfyldes

HÅNDBOLD:Stefan Madsen og Arnór Atlason har siden 2018 udgjort det mest succesfulde trænerteam i Aalborg Håndbolds historie, men den kommende sæson bliver den sidste med duoen i spidsen for de danske pokalmestre.

Med virkning fra næste sommer har Arnór Atlason nemlig valgt at forlade sit job som assistenttræner i Aalborg Håndbold for i stedet at blive cheftræner i TTH Holstebro.

- Det har ligget i kortene i et godt stykke tid, at Arnór gerne ville ud og prøve sig selv af som cheftræner. Det har vi haft nogle samtaler om, så det kommer ikke som den store overraskelse, at han har truffet den beslutning.

- Der har også været bud efter ham tidligere, hvor det ikke lige passede ind i enten hans eller vores planer, men det er en naturlig udvikling, at et stort trænertalent som Arnór skal ud og prøve sig af. Men det gør selvfølgelig ondt, for Arnór har betydet meget for Aalborg Håndbold som først spiller og så assistenttræner.

- Det kan også godt være, at vi en dag ser ham tilbage i Aalborg Håndbold igen. I første omgang må vi dog bare ønske TTH tillykke med at have fået en rigtig dygtig træner. Heldigvis er det først om et år, siger direktør i Aalborg Håndbold, Jan Larsen.

Han skal nu i gang med at finde en afløser.

- Rent fagligt og menneskeligt har Arnór en stor andel i vores gode resultater i de sidste sæsoner, og vi har været utroligt glade for det team, han har udgjort med Stefan. Det har fungeret fantastisk, men som sagt kommer det her ikke som noget chok for os, så vi går stille og roligt i gang med at finde en afløser.

- Selv om det har været under opsejling længe, er Arnórs skifte til TTH først faldet på plads de seneste uger, så det er ikke sådan, at vi er klar til at præsentere en ny assistenttræner i morgen, men vi har jo også et års tid til at finde ud af, hvad vi gør, siger Jan Larsen.

Da Arnór Atlason i 2018 tiltrådte som assistenttræner i Aalborg Håndbold, havde han netop indstillet sin aktive karriere i samme klub. Om Aalborg Håndbold også finder Atlasons afløser internt, er et åbent spørgsmål.

- Jeg vil ikke udelukke noget. Vi skal tage os den tid, det tager at finde den rigtige, for det er selvfølgelig nogle store sko, der skal udfyldes siger Jan Larsen.