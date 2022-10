Aalborgs hurtigløber advarer: Skal ikke forvente nye gaver

HÅNDBOLD:Kontrasten er enorm, når Aalborg Håndbold søndag løber ind på hjemmebanen som kæmpefavoritter mod HC Midtjylland. Det sker kun to et halvt døgn efter den fantastiske Champions League-præstation i Ungarn, hvor Pick Szeged blev tværret ud.

- Det var en speciel kamp, for til slut blev ungarerne pebet ud af deres egne fans, fordi de ikke gad løbe retur i de sidste 20 minutter. Den slags gaver skal vi ikke forvente af Midtjylland, der er et hold, der kæmper med alt, hvad de overhovedet har, påpeger fløjspilleren Sebastian Barthold.

Han scorede hele 10 gange mod Pick Szeged forleden, hvor der i perioder var en åben motorvej til Aalborgs kontramaskine.

- I de seneste kampe har vi fundet melodien i defensiven, og vores målmand har stået virkelig stærkt. Det er noget af det, vi lidt har manglet i starten af sæsonen, så vi kan vi kan få nogle flere lette kontramål.

- Vi skal jo nok lave en masse mål i det etablerede angrebsspil, for rent offensivt har vi jo et vanvittigt arsenal af spillere, påpeger Sebastian Barthold.

Nordmanden forventer ingen slinger i valsen i søndagens opgør i Sparekassen Danmark Arena, selvom det er et bundhold i HTH Herreligaen, der kommer på besøg.

- Vi skal vinde det grundspil, og det kræver, at vi ikke smider nogle dumme point i løbet af sæsonen, som vi tidligere har haft en tendens til. Der har GOG været langt mere kyniske, og det er grunden til, at de i sidste sæson vandt grundspillet, mener Aalborg-fløjen.

- Og den danske liga er altså så tæt, at man taber, hvis man ikke præsterer. Jeg er dog ikke nervøs for, at vi tager for let op opgaven, tilføjer Barthold.

Aalborg Håndbold må til søndagens kamp se bort fra Henrik Møllgaard, der har fået en mindre forstrækning, og derudover sidder Aron Palmarsson ude, efter at han udgik med rygproblemer i torsdagens kamp i Ungarn. Buster Juul og langtidsskadede Martin Larsen er fortsat på skadeslisten.

Der er kampstart klokken 14 mod HC Midtjylland.