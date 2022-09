Aalborgs ismestre vinder efter 15 brændte straffeslag

Hvis tilskuerne i Bitcoin Arena havde håbet på spænding i onsdagens gentagelse af sidste sæsons DM-finale i ishockey, fik de noget for pengene.

Først på straffeslag nummer 16 formåede gæsterne fra Aalborg Pirates at besejre Rungsted Seier Capital, som også i DM-finaleserien blev den lille.

Det stod 2-2 efter den ordinære spilletid og overtiden. I straffeduellen blev de 15 første forsøg misbrugt, før Patrick Bjorkstrand til sidst stod for den afgørende scoring, som sendte to point til Aalborg, mens Rungsted måtte tage til takke med et enkelt.

Nordjyderne havde fordel af at være i kamprytme. De tog i sidste uge hul på sæsonen i Champions League, hvor det blev til en sejr og et nederlag.

Aalborg bragte sig da også foran 2-0 i første periode onsdag på to mål inden for to minutter af Tobias Maximilian Ladehoff og Victor Rollin Carlsson, men værterne slog igen.

I anden periode var det Rungsteds tur til score to gange inden for kort tid. Marcus Olsson og Nick Moutrey sørgede for at gøre det til 2-2.

Sådan forblev stillingen i tredje periode og overtid, og så skulle det hele afgøres på straffeslag.

Aalborgs George Sørensen og Rungsteds Isak Wallin havde godt fat i hver deres mål og forhindrede tilsammen de 15 første forsøg i at gå i nettet, før Bjorkstrand blev den helt store helt.

Der skulle hverken overtid eller straffeslag til for at finde vinderen af kampen mellem Rødovre Mighty Bulls og Sønderjyske.

Rødovre, der var bundprop i Metal Ligaen i sidste sæson, tabte alle tre perioder til sønderjyderne og endte med et nederlag på 5-2.

/ritzau/