Aalborgs målmaskine: - Tæt på det bedste i sæsonen

25-11. Ja, 25-11 var resultatet efter de første 30 minutter af kampen mellem Aalborg Håndbold, der spillede i et vanvittigt højt tempo og nærmest gjorde, hvad der passede dem.

Sebastian Barthold var en af de Aalborg-spillede, der brillerede fra kampens start, selvom der også sneg sig to afbrændere ind for ham i en første halvleg, hvor han scorede otte gange mod Skanderborg Aarhus.

- Den første halvleg, vi leverede, var det tæt på det bedste, vi har spillet i sæsonen. Måske ikke Felix (Claar, red.), han plejer at lave 10 bare i første halvleg, sagde Sebastian Barthold med et stort grin, da holdkammeraten gik forbi, og stemningen var da også god efter opgøret.

- Jeg hader at brænde, og især på gode oplagte chancer, hvor vi selvfølgelig skal se mål. Men jeg er bare glad for at kunne bidrage til en god første halvleg, og glad for de to point. Det betyder også, at vi har to point med over i slutspillet, hvilket var lige, hvad vi havde lyst til før kampen - at få cementeret top-2 og få et godt udgangspunkt i slutspillet.

Barthold og resten af Aalborg-mandskabet kunne også se en sprællende Mikael Aggefors stå en god kamp med en redningsprocent over 40. Foto: Torben Hansen

I starten var begge angreb godt kørende, men lige pludselig var Aalborgs endnu bedre kørende, og Skanderborg fik problemer med at trænge igennem nordjydernes defensiv, og der sneg sig også flere tekniske fejl ind.

- Vi ramte det meste i første halvleg, og straffede dem hver eneste gang, at de lavede en fejl, eller vi fik en redning. Vi gjorde det på en forbilledlig måde, og hvis vi kan spille sådan, er det rigtig svært at komme til Aalborg.

- Efter 7-7 fik vi sat et fantastisk forsvar, og så vandt vi en periode på 10 mål eller deromkring. Da vi fik sat det og nogle redninger, fik vi løbet med dem, og derefter så det meget pænt ud, lød det fra Sebastian Barthold.

Kampfakta Aalborg Håndbold - Skanderborg Aarhus 38-26 Stillinger undervejs: 5-2, 10-7, 15-7, 21-9, (25-11). 28-14, 31-17, 35-21, 36-24, 37-26. Mål, Aalborg: Sebastian Barthold 10, Lukas Sandell 5, Rene Antonsen 5, Nikolaj Læsø 4, Kristian Bjørnsen 3, Henrik Møllgaard 3, Aron Palmarsson 2, Benjamin Jakobsen 2, Felix Claar 1, Andreas Holst 1, Buster Juul 1, Christian Termansen 1. Topscorer, Skanderborg: Morten Hempel Jensen 5. Udvisninger: Aalborg 1x2 minutter. Skanderborg Aarhus 2x2 minutter. Diskvalifikation: Jesper Nielsen, Aalborg. VIS MERE

Nordmanden havde endda en smule overskud til at tænke på tilskuernes oplevelse efter kampen, selvom de uden tvivl nød den håndboldopvisning, det var lørdag eftermiddag i Sparekassen Danmark Arena.

- Vi har spillet mange gode første halvlege, og så skal vi følge op med gode anden halvlege, og det synes jeg også, at vi gjorde. Vi fik samtidig roteret rundt, og alle fik muligheden for at spille, så det var en dejlig kamp. Fedt for os, men det var måske ikke sjoveste at se på for publikum i anden halvleg, sagde Barthold med endnu et grin efter kampen.

Aalborg Håndbold endte med at vinde opgøret med 38-26. De har nu en pause til 23. marts, hvor de møder Lemvig-Thyborøn, før det går løs med Final4 tre dage senere.