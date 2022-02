Aalborgs matchvinder: - Vi dominerer altid Frederikshavn

ISHOCKEY:Jeppe Jul Korsgaard blev matchvinder for Aalborg Pirates, da de besejrede Frederikshavn White Hawks i Metal Cuppens Final4-semifinale fredag aften med 2-1 efter at have været bagud.

- Jeg synes altid, at vi dominerer, især mod Frederikshavn. De kan godt lide at spille kontrahockey, og vi har lært af det. Det bliver altid nogle tætte kampe mod dem, og det bliver afgjort på marginalerne, og i dag havde vi dem med os, siger Jeppe Jul Korsgaard, der scorede det afgørende 2-1 mål foran hjemmepublikummet.

- Det er en fantastisk følelse, især når det er sejrsmålet. God aflevering af Kabanov, så det var fantastisk - ikke kun for mig, men for hele holdet at komme videre herfra.

Sejren bringer Aalborg Pirates videre til finalen i Final4, og det glæder især matchvinderen at kunne give fansene en finaleplads, og fansene leverede også en fin præstation på lægterne.

- Det betyder meget endelig at kunne give fansene noget, når vi ikke har kunnet gøre det, så det er først og fremmest det vigtigste, men vi kan ikke fejre noget endnu.

- Jeg tror, at de har hungret efter det, og selvom man har været heroppe i en del år, giver det stadig en masse kuldegysninger, når der ikke været mange på lægterne i nærmest nogle år, så det er som om, at vi er kommet op at spille på eliten igen. Det var en fantastisk atmosfære, lyder det fra Aalborg Pirates' nummer 21.

Finalen spilles allerede lørdag 20.00 mod Herning Blue Fox, der tidligere fredag spillede sig i finalen med en sejr på 2-1. Det bliver et opgør mellem nummer 1 og nummer 2 fra Metal Ligaen, hvor piraterne er dem i førersædet.

Jeppe Jul Korsgaard forventer derfor endnu et tæt opgør, når de går på isen lørdag.

- Det bliver igen en tæt kamp. Det har vores kampe mod dem været de sidste mange år, så vi igen ude i det yderste, hvor marginalerne og heldet skal tilsmile en. Hvis vi kommer ud med det samme mindset som i dag og arbejder hårdt, så håber vi, at vi tager den i morgen, sluttede Pirates-spilleren.