Aalborgs mestertræner Madsen: - Vi var BSH overlegne

HÅNDBOLD:Cheftræner Stefan Madsen kunne onsdag aften juble over sit tredje danske mesterskab i sin tredje sæson i spidsen for Aalborg Håndbold.

Efter mange år som den hårdtarbejdende mand i kulissen er trådt ind på den store scene med gigantisk overbevisning. Der var heller ingen slinger i valsen, da Bjerringbro-Silkeborg blev nedlagt 32-26 i den tredje DM-finale

- Jeg synes, det var en magtdemonstration, hvor vi var BSH overlegne på alle parametre. Vi spillede på et fysisk voldsomt højt niveau, og jeg synes, det er fortjent, at vi bliver dansk mester.

Se pokaloverrækkelsen herunder:

Stefan Madsen kunne se spillere som Henrik Møllgaard og Lukas Sandell slide en smule i det rent angrebsmæssigt, men så var der bare andre, der tog over.

- Jeg synes, det har været kendetegnende for os hele sæsonen, og jeg er dybt imponeret af de her gutter her. Om de spiller fem minutter eller 59 minutter, så kommer de med alt, hvad de ejer og har. Til slut blev jeg måske lidt nervøs for, om batterierne var flade, men vi kunne heldigvis kontrollere kampen i hus, siger cheftræneren.

Med DM-titlen kom billetten til næste sæsons Champions League i hus, og det er bestemt ikke uvæsentligt - midt i jubelen.

Foto: Henrik Bo

- Det er en kæmpe, kæmpe, bonus, siger Stefan Madsen med smil over hele femøren.

Aalborg Håndbold mangler endnu en opgave, før sæsonen er færdig, når pokalturneringens Final4 i den kommende weekend afvikles i Boxen i Herning.

- Vi skal have respekt for den weekend, der venter, men vi skal også have respekt for, at vi med det program, vi har været igennem, har formået at mobilisere de her kræfter og stå med titlen nu. Det skal vi have lov at fejre, fastslår Stefan Madsen.

Se hele interviewet med Stefan Madsen: