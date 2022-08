Aalborgs mestre tog den første sejr, mens Frederikshavn tabte

ISHOCKEY:De danske mestre fra Aalborg Pirates hentede tirsdag aften den første sejr i forberedelserne til den nye sæson i Metal Ligaen og Champions Hockey League. Aalborgenserne dominerede hjemmekampen mod Esbjerg Energy og vandt fortjent 2-1.

Målmand Thomas Lillie, som Pirates denne sommer har hentet i netop Esbjerg, stod fremragende i sin uofficielle debut og var godt tre minutter fra at holde buret rent. Det gik galt, da Julian Jakobsen tabte pucken i opbygningen af et powerplay, og så fik Oliver Kjær foræret en friløber, som han flot omsatte.

Aalborg Pirates kom foran i 1. periode, da den nye svenske back Oskar Drugge scorede sit andet mål i to testkampe. Tilgangen fra Herning Blue Fox bekræfter dermed sidste sæsons statistik, hvor han bidrog med hele 35 point i 42 kampe hos midtjyderne.

Emil Marcussen stod for målet til 2-0, da han sendte en løs puck tæt under mål det sidste stykke over stregen.

Aalborgenserne gav uofficiel debut til backen Ben Carroll, der er hentet i den amerikanske EHCL-liga, mens en anden amerikaner, forwarden Trevor Gooch, fortsat sidder udenfor og venter på sin arbejdstilladelse.

Aalborg Pirates - Esbjerg Energy 2-1 Ishockey, testkamp

Periodecifre: 1-0, 0-0, 1-1

Mål: 1-0 Oskar Drugge (11.10), 2-0 Emil Marcussen (47.05), 2-1 Oliver Kjær (56.46)

Udvisninger: Aalborg 3x2 min, Esbjerg 6x2 min.

Tilskuere: 957

Aalborg Pirates tabte i weekenden deres første testkamp med 3-4 til ærkerivalerne fra Frederikshavn White Hawks, og det bliver også næste modstander, når turen på fredag går til det høje nord.

Frederikshavnerne varmede tirsdag aften op til den kamp med et nederlag på 1-2 ude mod Herning Blue Fox. De dominerede ellers skudstatistikken, men kom bagud i starten af anden periode, da Herning udnyttede et powerplay.

Fem minutter inde i tredje periode fik den tjekkiske nyerhvervelse Radek Cip, som høgene har hentet i Odense, fortjent udlignet til 1-1, men flere mål faldt der ikke i den ordinære tid.

Til gengæld skulle Herning blot bruge 34 sekunder af overtiden på at sikre sig sejren ved veteranen Mads Christensen.