Aalborgs rappe russer ruskede Rødovre

ISHOCKEY:Efter en downperiode har Aalborg Pirates igen fået vind i sejlene, og med en knusende 7-0-sejr over bundproppen Rødovre mandag aften rykker de forbi Herning og tilbage på førstepladsen i Metal Ligaen.

Fra første minut satte aalborgenserne gæsterne under pres, og hjemmeholdet kunne såmænd have ført 3-0 efter tre minutter, hvis ikke lige Rødovre-keeper John Muse havde fået en god start.

Efter godt fire minutters spil gik den dog ikke længere. Kirill Kabanov rundede flot keeperen og satte 1-0 i nettet med baghånden. Starten på et fantastisk målshow fra russeren.

Kampfakta: Aalborg Pirates - Rødovre Mighty Bulls 7-0 Periodecifre: 2-0, 3-0, 2-0 Mål: 1-0 Kirill Kabanov (4.13), 2-0 Mikkel Højbjerg (10.56), 3-0 Nikolaj Carstensen (21.25), 4-0 Kirill Kabanov (29.55), 5-0 Kirill Kabanov (36.06), 6-0 Kirill Kabanov (51.13), 7-0 Julian Jakobsen (54.41) Udvisninger: Aalborg 3x2 min, Rødovre 4x2 min og 1x10 min. Tilskuere: 2151 VIS MERE

Efter knap 11 minutters spil blev det fortjent 2-0, da piraternes pointsluger Patrick Bjorkstrand flot satte Mikkel Højbjerg op, der tæt under mål klappede pucken op i nettaget.

Siden måtte George Sørensen i en enkelt situation vise sit værd i målet, men det var tættere på 3-0, da aalborgenserne sluttede første periode i overtal.

Hvis Rødovre havde et håb om noget comeback, så døde det halvandet minut inde i anden periode. Nikolaj Carstensen skød fra blå linje, og med Jeppe Jul Korsgaard foran mål til at tage keeperens udsyn fik pucken lov at gå hele vejen i kassen til 3-0.

Gæsternes chancer var få men store, og George Sørensen måtte vise et par eksempler på sin kunnen, før Kirill Kabanov halvejs gennem anden periode klappede Julian Jakobsens fornemme forarbejde ind til 4-0.

Julian Jakobsen lukkede og slukkede mod Rødovre med målet til 7-0. Foto: Lars Pauli

Rødovres spillere blev mere og mere frustrerede, som kampen skred frem, og mod slutningen af anden periode stod de nærmest i kø til straffeboksen. Det gav piraterne to minutter i spil fem mod tre, og Kirill Kabanov takkede til 5-0 - russerens tredje scoring på aftenen.

Kabanov var dog ikke færdig, for i en ellers lidt rodet tredje periode udnyttede han en friløber til at score sit fjerde mål i kampen, inden kaptajn Julian Jakobsen slukkede og lukkede til 7-0 for Aalborg Pirates.

Allerede på torsdag inviterer holdet næste modstander indenfor i Sparekassen Danmark Isarena. Det er Rungsted Seier Capital, der kommer på besøg.