Aalborgs recept: Velvalgte redninger og stærk defensiv

AALBORG:Med sejren på 33-27 over Pick Szeged fik Aalborg Håndbold torsdag aften stoppet en stime på seks nederlag i træk i Champions League.

Det bidrog målmand Mikael Aggefors og forsvaret i høj grad til, for de formåede i fællesskab at gøre livet surt for de ungarske gæster.

- Vi spillede igen en rigtig god forsvarskamp - præcis som mod GOG i sidste weekend. De søgte rigtig meget deres store stregspiller (Bence Bánhidi, red.), og ham tog vores forsvar nogle gode slåskampe med og vandt de fleste. Da de ikke har ret mange, der skyder den ind ude bagfra, var det med til at gøre forskellen, vurderer Mikael Aggefors.

Den gode defensiv gav gode arbejdsbetingelser i kontrafasen, hvor Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen havde kronede dage.

- Vi spillede mod nogle store drenge, så hvis vi kunne løbe med dem i 60 minutter, vidste vi, at de ikke kunne følge med. I en periode i efteråret savnede vi målene i kontrafasen og andenbølgen, men nu er vores forsvar tilbage på niveau, og det giver pote, forklarer Aalborgs svenske målmand.

Mikael Aggefors og holdkammeraterne løb Pick Szeged ned i starten af anden halvleg. Foto: Bente Poder

Han diskede op med en stribe gode redninger i slutningen af første halvleg og i starten af anden, og det var her, at Aalborg Håndbold trak fra og afgjorde tingene.

- Det var fedt at kunne bidrage der, selvom jeg kun havde én redning i de første 23 minutter. Og da vi efter et kvarters spil i anden halvleg kom foran med syv mål, følte jeg, at det var cruise control derfra, siger Mikael Aggefors.

Sejren sender Aalborg frem på femtepladsen i Champions League-puljen.

- Jeg kiggede på tabellen inden kampen og kunne jeg godt se, at det var en vigtigt kamp, fordi vi ikke lå så godt i stillingen. Nu skal vi ud og jagte nogle flere sejre, selvom jeg føler mig sikker på, at vi nok skal gå videre til knockout-kampene, siger den rutinerede svensker.

Aalborg Håndbold mod Pick Szeged