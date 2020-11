Aalborgs Simon Gade fik sit internationale gennembrud: En sindssyg kamp af hele holdet

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold sikrede sig onsdag aften et af de største resultater nogensinde for dansk klubhåndbold, da klubben sejrede med 32-30 på udebane mod det ungarske storhold Veszprem.

Inden kampen havde ungarerne ikke tabt en tællende kamp siden 12. februar i år, hvor det blev til et knebent etmåls-nederlag på udebane mod Kiel.

- Det var bare en sindssygt god kamp af hele holdet, lyder det fra den unge målmand Simon Gade, der kom til klubben inden denne sæson fra TTH Holstebro.

- Der fik lidt panik i den til sidst, hvor vi havde svært ved at få scoret, men heldigvis var vi i stand til at holde fast, siger han.

Kampen udviklede sig meget på samme måde som den omvendte kamp i Aalborg for en uge siden, hvor Aalborg Håndbold førte stort i første halvleg, inden Veszprem kom tilbage og endte med at vinde med seks mål. Denne gang fik de lukket til et mål, men tættere kom de aldrig, efter Aalborg havde ført med 14-7 i første halvleg.

- Man kan godt sige, at det var os, der havde lært mest af kampen i sidste uge, for denne gang kunne vi holde dem væk. Vi fik selvfølgelig lidt problemer, da Henrik Møllgaard fik sin tredje udvisning, men vi kunne alligevel stå imod, siger Simon Gade.

- Problemerne var mere i offensiven til sidst, hvor vi ikke fik helt nok tempo på. Men det gik heldigvis, siger han.

I en gruppe, der tæller storhold som Barcelona, Veszprem, Nantes og Kiel er Aalborg Håndbold nu på tredjepladsen i Champions League med fem sejre i otte kampe.

- Vi skal bare fortsætte. Vi har en klar ambition om at nå ottendedelsfinalen, men vi vil gerne nå endnu længere, siger Simon Gade, der bortset fra et par enkelte straffekast, stod hele kampen i Veszprem og bidrog med 12 redninger.