Aalborgs stjerner stemplede ind i topbrag

SILKEBORG:Der er har været en del kritik af Aalborg Håndbolds to aldrende stjerner, Mikkel Hansen og Aron Palmarsson, men i lørdagens topkamp gjorde duoen, hvad de kunne for at lukke den snak ned med hovedroller i sejren på 36-29.

De startede begge på banen - Hansen som playmaker og Palmasson som venstre back - og var altdominerende i første halvleg, hvor de havde en hånd med i 12 af Aalborgs 19 mål. Og efter pausen fortsatte de i næsten samme tempo.

Bjerringbro-Silkeborg - Aalborg Håndbold 29-36 Håndbold, HTH Herreligaen

Stillinger undervejs: 1-4, 5-6, 6-11, 11-13, 12-18, (15-19), 17-20, 19-26, 24-28, 26-34

Mål, BSH: Mads Kjeldgaard 7, Peter Balling 6, Alexander Lynggaard 4, Aksel Horgen 3, Thomas Solstad 3, Ludvig Hallbäck 2, René Toft Hansen 2, August Fridén 1, Nikolaj Øris 1,

Mål, Aalborg: Mikkel Hansen 8, Aron Palmarsson 7, Sebastian Barthold 6, Lukas Sandell 3, René Antonsen 3, Benjamin Jakobsen 3, Mads Hoxer 2, Kristian Bjørnsen 2, Felix Claar 2

Udvisninger: BSH 2, Aalborg 2

Rødt kort: Alexander Lynggaard, BSH

Tilskuere: 2517 VIS MERE

Aalborgenserne kom fra første minut som skudt ud af en kanon og førte 4-1 efter tre minutter. Forsvaret og Simon Gade stod solidt, og der blev i den grad løbet på kontrachancerne.

Føringen blev udbygget til 9-5 ved Aron Palmarsson efter godt 10 minutters spil - i øvrigt sat op af Mikkel Hansen - og fem minutter før pausen var gæsterne i front med hele 18-12.

Et par reduceringer fra BSH i halvlegens sidste minutter betød, at Stefan Madsens tropper måtte nøjes med at gå i omklædningsrummet foran 19-15.

Cheftræner Stefan Madsen havde god grund til at glæde sig over de 60 flotte minutter i Silkeborg. Foto: Lars Pauli

Tingene gik dog hurtigt Aalborgs vej igen i starten af anden halvleg. Her så BSH-stregen Alexander Lynggaard rødt for at skubbe til Lukas Sandell, mens han hang i luften, og samtidig fik hjemmeholdet yderligere en udvisning, som kostede, så Aalborg - anført af en fortsat skarpt afsluttende Aron Palmarsson - kom i front med hele syv mål: 26-19.

Derfra var sejren aldrig i fare for Aalborg Håndbold, der altså viste, at ressourcerne godt kunne række til at spille to kampe på 40 timer, da holdet var blev tildelt en ekstrem kort restitutionsperiode efter torsdagens Champions League-kamp mod THW Kiel.

Med sejren sikrer Aalborg Håndbold sig førstepladsen i julegave - mens de fik lagt fornyet afstand til netop Bjerringbro-Silkeborg, der nu halter fem point efter toppen.