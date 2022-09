Aalborgs stortalent rejste sig i profilens fravær

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold satte lørdag eftermiddag en tyk streg under, at man agter at generobre den danske håndboldtrone, efter at GOG i sidste sæson løb med det danske mesterskab.

I Jyske Bank Boxen i Herning blev det til den syvende sejr i sæsonens syvende betydende kamp, da en anden medaljeaspirant i form af Skjern Håndbold blev sat på plads med overbevisende 34-28.

Aalborg-spillerne viste ingen tegn på tunge ben, selv om det var mindre end 48 timer, siden Celje torsdag var blevet besejret i sæsonens første Champions League-kamp.

- Det vidner om stor klasse, og jeg kan bare referere fra Mølles (Henrik Møllgaard, red.) brandtale lige før kampen. Vi skulle vise, hvilket hold vi er. Vi vinder torsdag, vi vinder lørdag, og vi piber ikke. Det levede vi op til, konstaterer cheftræner Stefan Madsen.

Mikael Aggefors fik fuld spilletid mod Skjern og leverede 15 redninger i kampen, inden han til sidst kunne juble over en sikker sejr. Foto: Claus Søndberg

Han kunne se sit hold være i kontrol stort set fra start til slut.

- Vi spillede en rigtig flot kamp. Bortset fra en periode i første halvleg, hvor vi indkasserede lidt for nemme mål, gjorde vi det godt både defensivt og offensivt.

- Jeg er også glad for, at vi efter en periode, hvor vi vaklede lidt, genfandt roen og fik kontrol på kampen igen. Det var rigtig dejligt, siger Stefan Madsen.

I Aalborg Håndbolds angrebsspil imponerede Mads Hoxer især. Den unge højre back scorede 10 gange på 12 forsøg. Det var en veltimet pragtpræstation, idet den tidligere Mors-Thy-spiller er blevet overladt meget ansvar på Aalborg Håndbolds højre back, efter at Lukas Sandell i torsdagens sejr over Celje blev lyskeskadet.

- Det var helt sikkert min bedste kamp for Aalborg. Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg spillede sådan en kamp, nu når Lukas ikke var med, men jeg har været meget glad for det samarbejde, jeg har haft med Lukas. Han har taget godt imod mig og hjulpet mig meget, så jeg glæder mig bare til, at han er tilbage, siger Mads Hoxer, der med lørdagens 10 mål lignede en helt anden spiller end i torsdagens kamp mod Celje.

- Jeg var rigtig glad for, at der var kamp allerede igen i dag. Når man spiller så dårligt, som jeg gjorde i torsdags, vil man bare gerne ud og have rettet op på det hurtigst muligt, så det var dejligt, at jeg fik mulighed for det, siger Mads Hoxer.

Mikkel Hansen siger tak til de medrejsende Aalborg Håndbold fans efter sejren over Skjern Håndbold i Jyske Bank Boxen i Herning. Foto: Claus Søndberg

At den unge thybo rejste sig på den måde, kom dog ikke bag på hans træner.

- Det var jeg klar over, at han kunne. Mads er ikke den spiller med de største armbevægelser, men han har en god mentalitet. Han vidste godt, at det var en anden kamp i dag, og han gjorde det fantastisk flot.

- Jeg er helt rolig ved, at han kan løfte ansvaret, efter at Lukas er blevet skadet, men han er jo samtidig en af de spillere, hvor vi også skal være opmærksomme på, at vi får fordelt ressourcerne rigtigt, siger Stefan Madsen, der også kan glæde sig over, at Lukas Sandells lyskeskade ikke er så alvorlig som først antaget.

- Det er i gåseøjne heldigvis kun en lille forstrækning. Der går nok i hvert fald 14 dages tid, inden vi ser ham på banen igen, men det er jo billigt sluppet, i forhold til hvad vi kunne frygte, siger Stefan Madsen.

Til gengæld fik Aalborg Håndbold ikke gode nyheder, da der i pausen af lørdagens kamp blev trukket lod til kvartfinalerne i pokalturneringen. Nordjyderne fik den værst tænkelige lodtrækning i form af en udekamp mod de forsvarende danske mestre fra GOG.