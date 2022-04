Aalborgs succestræner var ikke i tvivl: - Jeg kan ikke få øje på mange projekter, der kan måle sig med det her

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbolds cheftræner hedder også i de næste år Stefan Madsen.

Den 45-årige succestræner, der i sine godt tre et halvt år i spidsen blandt andet har ført Aalborg Håndbold til flere danske mesterskaber og pokaltitler samt en finaleplads i Champions League, har sat sin underskrift på en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2025.

- Når begge parter var interesserede i at forlænge, lå det lige til højrebenet for mig at fortsætte. Jeg er glad for, at der er ro på den del, siger Stefan Madsen, der oprindeligt havde kontraktudløb i 2023.

Nu kan han se frem til at stå i spidsen for et Aalborg Håndbold-hold, der i de næste sæsoner får tilgang af landsholdsstjernerne Mikkel Hansen og Niklas Landin.

- Jeg har set frem til hver sæson, lige siden jeg blev ansat, og det har ikke ændret sig. Det er dog klart, at klubben er inde i en rivende udvikling både på og uden for banen, og det er jeg selvfølgelig glad for, at jeg får lov til at fortsætte med at præge, siger Stefan Madsen.

Tidligt i trænerkarrieren var Stefan Madsen cheftræner for kvinderne i den tyske klub HC Leipzig, men et nyt udlandseventyr trækker ikke umiddelbart i lollikken.

- Lige nu kan jeg ikke få øje på ret mange projekter, der kan måle sig med det, vi har gang i i Aalborg. Sammenholdt med at vi som familie har det rigtig godt i Nordjylland, er det rigtig svært at se, hvad der er mere interessant.

- Jeg ved dog også godt, at jeg befinder mig i en verden, der er meget omskiftelig, så jeg vil ikke afvise, at der skal ske noget andet på et tidspunkt, men det er overhovedet ikke noget, jeg gør mig nogen tanker om nu, siger Stefan Madsen.

Han har tidligere udtrykt en drøm om at blive træner for det danske herrelandshold. Det sæde besættes i øjeblikket af den tidligere Aalborg-træner Nikolaj Jacobsen, der som Stefan Madsen har kontraktudløb i 2025.

- Det er meget godt set, men lad mig bare slå fast med det samme, at det i hvert fald ikke er koordineret. Med de resultater, Nikolaj har leveret, er der jo heller ikke nogen grund til, at han skal stoppe, før han skal bæres ud, siger Stefan Madsen.

I den meget mere nære fremtid gælder det for Stefan Madsen og hans Aalborg Håndbold-hold lørdagens hjemmekamp mod Skjern Håndbold i sidste spillerunde af grundspillet. Uanset udfaldet slutter de to hold som henholdsvis nummer to og tre, og de kommer derfor også til at mødes to gange i puljespillet i det forestående slutspil.

- Det kan nok ikke undgå at få indflydelse på kampen, at vi snart skal mødes igen. Vi er inde i en fantastisk stime, og den vil vi gerne fortsætte, og som mod Ribe-Esbjerg i den seneste kamp skal vi nok også forsøge at teste nogle ting, men jeg vil ikke afvise, at vi holder igen med nogle småting, fordi vi snart skal mødes igen, men det gælder formentlig for begge hold, siger Stefan Madsen.

Der er kampstart i Sparekassen Danmark Arena klokken 15.30. Aalborg Håndbold stiller igen op uden de langtidsskadede bagspillere Martin Larsen og Sebastian Henneberg, men derudover er truppen fri for skader.