Aalborgs tomålsskytte takker Mette Frederiksen efter sejr i lokalopgør mod Frederikshavn White Hawks

ISHOCKEY:Kirill Kabanov stod for to af Aalborg Pirates' scoringer i deres sejr på 3-1 hjemme i Sparekassen Danmark Isarena, og han var meget tilfreds med kampens forløb.

- Vi spillede godt og hårdt. Vi angreb, når det var nødvendigt, og vi satte tempoet ned, når der var brug for det. Det var en meget velbalanceret kamp fra os, siger en tilfreds tomålsskytte efter kampen.

- Alle fire kæder løftede opgaven i dag, og det viser, at vi er ved at være klar til Final Four, Continental Cup og playoffs. Vi har en god gruppe i år, hvor alle kan bære holdet på en given dag.

Aalborg Pirates har med onsdagens sejr mod Frederikshavn White Hawks otte sejre i træk, og de så også ud til at være det hold med mest selvtillid fra kampens begyndelse.

- Det mest vigtige er, at vi følger taktikken, og vi arbejder sammen som en gruppe. Jeg kan virkelig lide, hvad jeg ser fra drengene og fra trænerteamet på det seneste. Jeg synes, at vi bevæger os i den rigtige retning, siger Kirill Kabanov.

- Jeg spiller med gode spillere, og de satte begge mine mål op for mig, fortsætter rosen om holdkammeraterne fra Aalborgs russer.

Aalborg Pirates er på førstepladsen i Metal Ligaen med syv kampe tilbage før slutspillet melder sin ankomst.

- Det giver selvtillid i gruppen og hos fansene, at vi ligger på førstepladsen, og fansene hjælper os til at spille bedre i tredje periode og i de forlængede spilletider - så tak til statsminister Mette Frederiksen for at lade dem komme ind igen, lyder det fra Kirill Kabanov med et grin.

- Det er godt at få den glæde tilbage hos fansene, og se de glade ansigter på tribunerne, når vi vinder.

Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks mødes igen, når de mødes i Final Four fredag 18. februar, men sejren onsdag betyder ikke noget for det opgør i følge Kabanov.

- Vi tager kamp for kamp. De er et godt hold med gode hockeyspillere, det kan vi se. De er altid svære at spille imod, men vi skal være klar til Rødovre først, og derefter tænker vi på Final Four, siger russeren med henvisning til piraternes kamp mod Rødovre i Metal Ligaen onsdag 15. februar.