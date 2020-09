Aalborgs travfest bliver udsat

HESTESPORT:Det mest prestigefyldte travløb på Racing Arena Aalborg, Aalborg Store Pris, er blevet udsat.

Aalborg Store Pris skulle have løbet af stablen i den kommende weekend, men det sætter en stigning i antallet af Covid-19-smittede en stopper for, fortæller Dansk Hestevæddeløb.

- I løbet af de seneste dage har vi oplevet en markant stigning i antallet af smittede, der har haft deres gang på og omkring banen. Så ved at aflyse weekendens løb allerede i dag viser vi rettidig omhu.

- At flere på staldsiden er ramt netop nu gjorde egentlig beslutningen enkel at træffe. Det ville simpelthen være uforsvarligt at invitere hele Trav-Danmark herop på nuværende tidspunkt, siger Lars Hellerup, der er banechef på Racing Arena Aalborg.

I stedet ventes Aalborg Store Pris afviklet fredag 20. og lørdag 21. november