Aalborgs ultrakvinde sætter ny rekord

AALBORG: Den allborgensiske ultraløber Stine Rex, har i dag, søndag den 18. november 2018, gennemført sit første 48 timers løb, ved Icarus Florida Ultrafest 2018, i Fort Lauderdale, USA. Men ikke nok med at Stine gennemførte løbet, det blev til en førsteplads, og en dansk rekord, dermed er Stine den danske kvinde som har løbet længst på 48 timer. Stine løb 335,13 km på 48 timer, den tidligere rekord lød på 327 km.

Fredag eftermiddag kl. 15:00, dansk tid, lød startskuddet til 48 timers løbet i Fort Lauderdale, og Stine Rex lå fra starten forrest, den position holdte hun fast på gennem både dag og nat og ja, dag og nat igen, ingen kom i nærheden af Stine, indtil hun kl. 15:00 dansk tid, søndag krydsede målstregen som den hurtigste løber.

En helt fantastik kraftpræstation af den 39 årig danske kvinde , bosiddende i Vejgaard ved Aalborg. Allerede kl. 13.09 søndag middag, efter 46 timer og 9 minutters løb, slog Stine danmarksrekord for antal km løbet på 48 timer.

Stine Rex har i 2018 deltaget ved EM i 24 timers løb, i Rumænien, hvor hun vandt sølv og allerede efter 20,5 timers løb slog danmarksrekorden. I september deltog Stine i Mors 100-miles og slog igen danmarksrekord med 160 km i det værste vejr. I alt 3 danmarksrekorder i 2018.

Stines Rex‘ mand Dan, som altid står på sidelinjen og fungere som både coach, bedste ven, ægtemand og forplejningsansvarlig, har igen ved dette løb været en stor støtte. Stine udtaler i en af optagelserne fra løbet, som kan findes på Facebook, at støtten via de mange kommentarer på Facebook, hun har modtaget, og især Dan´s evner som coach, har gjort at hun ikke bare lagde sig ned og sov, men blev på benene og løb sig til en rekord.