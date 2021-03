Aalborgs verdensmester sat fri efter 16 dage: - Har været frygtelig kedeligt

HÅNDBOLD:Forsvarskrumtappen Henrik Møllgaard er ikke med, når Aalborg Håndbold onsdag aften møder Skjern på hjemmebane i Håndboldligaen, da han er nær kontakt til en coronasmittet landsholdskammerat.

Til gengæld vender fire af aalborgensernes andre spillere tilbage efter op mod 16 dage i isolation. Blandt dem Magnus Saugstrup.

Kvartetten blev kort efter hjemmekampen mod Bjerringbro-Silkeborg 27. februar konstateret positive for Covid-19. Først i mandags var de tilbage i håndboldtræning.

- Det har været frygtelig kedelig at være isoleret derhjemme og ikke kunne komme ud og træne. Selve coronaen kunne jeg mærke i form af hosten, lidt ondt i hovedet og muskelsmerter, men det stod kun på i tre dage, fortæller Magnus Saugstrup.

- Derfor har jeg virkelig gået og trippet i kulissen, og det var med et smil over hele femøren, at jeg fik lov at komme tilbage i træning forleden og mærke en bold igen, tilføjer han.

Magnus Saugstrup i aktion ved VM i Egypten, hvor han spillede en stor rolle i det danske VM-guld. Arkivfoto: Petr David Josek/Ritzau Scanpix

Han er de seneste uger gået glip af en ligakamp mod Århus Håndbold samt en landsholdssamling inklusiv to EM-kvalifikationskampe mod Nordmakedonien.

- Det er ærgerligt, for jeg ville gerne have hjulpet til i Aarhus og fortsat vist mig frem i landsholdsregi, men jeg kan ikke gøre noget ved det. Nu gælder det om at slå Skjern og holde fast i andenpladsen i ligaen, siger Magnus Saugstrup.

Onsdagens vestjyske modstandere har haft en middelmådig sæson og er blot på syvendepladsen i HTH Herreligaen, men deres topniveau er stadig højt.

- Desuden hæmmer det os lidt på formen, at vi har haft nogle spillere, der ikke har været uden for en dør længe. Så vi skal spille klogt og sørge for at få afsluttet vores angreb, så vi kan komme hjem og stå i forsvaret og ikke skal løbe begge veje, lyder Aalborg-stregens opskrift på sejr.

Der er kampstart kl. 19.30 i Jutlander Bank Arena.