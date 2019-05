'Åndssvage' mål kostede Jammerbugt sejren

FODBOLD: Jammerbugt FC var foran med både 1-0 og 2-1 i lørdagens hjemmekamp mod HIK i 2. divisions oprykningsspil, men i sidste ende endte opgøret 2-2.

Christian Ryes straffesparksscoring og et mål fra Morten Thomsen gav Jammerbugt de to føringer, men de blev formøblet for nemt.

- Deres første mål faldt efter et ekstremt tvivlsomt straffespark, og det andet mål gav vi væk efter et par tabte nærkampe. Det var to åndssvage mål, og det er vi satme sure over. Det er det, der gør, at vi ikke vinder over et godt hold, siger Jammerbugt-træner Bo Zinck.

I kampens slutfase kunne Jammerbugt dog alligevel have snuppet sejren.

- Efter en times spil lavede vi tre indskiftninger på én gang. Vi har spillet tre kampe på syv dage, og vi kunne godt se, at de ville spille videre med de samme spillere. Vi havde en idé om, at vi på den måde ville have flest kræfter, og den plan holdt stik. Vi dominerede den sidste halve time og havde også nogle store chancer, der kunne have sikret sejren, siger Bo Zinck.