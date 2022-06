Årets Guld Harald er fundet

FREDERIKSHAVN:Fortuna Hjørring har en meget stor aktie i den popularitet som kvindefodbolden i Danmark har oplevet gennem de seneste år, fordi Fortuna Hjørring altid har insisteret på, at kvinde- og pigefoldbold skal promoveres på samme niveau, som vi ser det hos drengene og mændene.

Fortuna Hjørring har således en stor andel i, at kvindelige fodboldspillere i Danmark har fået mulighed for hele tiden at dygtiggøre sig, fordi klubben gennem de seneste 30 år har været bannerfører for en dedikeret talentudvikling på pigesiden, som har ført til, at mange landsholdsspillere og rollemodeller for kvindefodbolden i Danmark har fået deres fodboldopdragelse i Fortuna.

Fortuna Hjørring er således ikke kun et nordjysk flagskib for udviklingen af pige- og kvindefodbold i Danmark, men et nationalt flagskib som har en væsentlig andel i, at pigefodbold i Danmark nu begejstrer tusindvis af tilskuere i Parken samtidig med, at massevis af pigefodboldspillere strømmer til de danske fodboldklubber.

Det skriver Guld Harald-komiteen.

- Det vil vi gerne honorere, og derfor tildeles Fortuna Hjørring årets Guld Harald 2022 - at kåringen så samtidig foregår, mens der spilles EM i kvindefodbold i England, gør jo kun historien endnu bedre.

Selve kåringen foregår mandag 11. juli klokken 18 på Harald Nielsens Plads. Alle er velkommen, hvor også hele familien Nielsen vil være til stede sammen med flere prominente gæster.

Efter kåringen vil der være musik på forpladsen, ligesom der vil være gratis stadionplatte samt øl/vand til alle.

Det er fjerde gang årets Guld Harald uddeles - i 2019 var det fodboldspilleren og tidligere AGF træner David Nielsen, i 2020 var det fodbolddirektør og tidligere landsholdsspiller Peter Møller og sidst i 2021 var det Frederikshavner-drengen Søren Frederiksen med en stor fodboldkarriere i AaB, Silkeborg og Viborg.

Årets Guld Harald modtager en ”mini” udgave af statuen af Harald Nielsen skænket af familien Nielsen samt 25.000 i kontanter fra Spar Nord Fonden.