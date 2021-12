Årets kollaps ryster Aalborg-profil: - Jeg har aldrig prøvet noget lignende

HÅNDBOLD:Det lignede en sikker sejr, som skulle cruises i land, da Aalborg Håndbold gik til pause mod Bjerringbro-Silkeborg (BSH) lørdag. 21-13 stod der på måltavlen inden anden halvleg efter en stor præstation fra hjemmeholdet i første halvdel af opgøret.

Anden halvleg sad BSH dog på, da Aalborg langt fra formåede at leve op til de første 30 minutter. Dermed vandt gæsterne endda overbevisende med 36-30 over de danske mestre. Det ryster forsvarsgeneralen Henrik Møllgaard.

- Vi spillede en fantastisk første halvleg. Den var præcis, som vi gerne ville have den afviklet - med fart og tempo. Der var den aggressivitet i begge ender, som vi gerne vil have. Det bekræftede vi hinanden i i pausen. Hvordan vi kan falde så dybt og ramme ingenting, har jeg ikke nogen forklaring på. Jeg har aldrig prøvet noget lignende, lyder det fra ham.

- Havde de brugt 25 minutter på at æde sig ind i kampen, kunne jeg måske forstå det. Men vi tabte jo ti mål på ti minutter. Det kan jeg ikke mindes at have prøvet før.

Noget nær mundlam var cheftræner Stefan Madsen ligeledes over nederlaget.

- Jeg har svært ved at forklare, hvad der skete, siger han.

Aalborg Håndbold mødte lørdag Bjerringbro-Silkeborg i HTH Herreligaen. Foto: Bo Lehm

- Vi prøver at ændre strukturen nogle gange. Men vi laver et hav af fejl og bliver straffet nogle gange. Det er langt fra Aalborg Håndbold værdigt det, der skete i anden halvleg. Først og fremmest skal vi sunde os over for anden gang i sæsonen at blive ydmyget, fortæller cheftræneren med henvisning til nederlaget til Ribe-Esbjerg tidligere i sæsonen.

De danske mestre har den seneste tid haft større udfald i ligakampe. Men som regel har mandskabet samlet sig igen. Det skete ikke lørdag, hvilket bekymrer Henrik Møllgaard.

- Det er et kæmpe problem, at der ikke er nogen bund, når det bliver en smule usikkert. Topniveauet er, som det skal være. At der ikke er nogen bund og stabilitet i vores hold ryster mig en smule, siger han.

Oveni nederlaget måtte Aalborg-spillerne se deres holdkammerat og anfører, René Antonsen, udgå fra kampen. Det sker kort tid efter, at han er udtaget til sin allerførste slutrunde med det danske herrelandshold.

Aalborg Håndbold mødte lørdag Bjerringbro-Silkeborg i HTH Herreligaen. Foto: Bo Lehm

Skaden kommer også på bagkant af, at Aalborg-backen Martin Larsen er meldt ude i længere tid med en alvorlig knæside.

- Det er folk, som vi har enormt meget brug for, og det er holdkammerater, som vi er kede af at se gå ud. Renés skade er udtryk for, hvad det var for en dag. Det var en dag, hvor alt gik galt, og nu håber vi, at det er hurtigt ovre i forhold til vores kampe resten af året - men også i forhold til Renés første slutrunde, siger Henrik Møllgaard.

Cheftræner Stefan Madsen får også først vished for, hvor alvorlig anførerens skade er en af de kommende dage.

- Han trådte over på foden, så det må vi se på i morgen (søndag, red.). Vi skal helst ikke have flere ude nu, så vi håber på, at det bare var en forskrækkelse.

Aalborg Håndbolds næste udfordring er på onsdag, hvor de møder TTH Holstebro på udebane.